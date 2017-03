Hai vụ cháy lớn thiêu hủy nhà xưởng doanh nghiệp

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Do nhà xưởng công ty chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ nhà xưởng.



Lực lượng tại chỗ dập lửa không thành. Rất may không có người mắc kẹt trong đám cháy nên không có thương vong.



Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động chín xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày.



Hậu quả vụ cháy đã gây thiệt hại khoảng 30 tấn hạt nhựa bán thành phẩm (trị giá khoảng 1 tỷ đồng) và thiêu hủy ba máy trộn hạt nhựa, hai máy lọc hơi nước, hai máy nén khí...



Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở chuyên nấu, tái chế dầu nhớt ở số 18/3B ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.



Đám cháy bốc cuộn khói cao kèm theo lửa bao trùm toàn bộ cơ sở và làm sập mái che nhà xưởng. Một số tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy, các thùng dầu bị nổ bắn lên cao khiến người dân hoảng loạn, rất may không gây tai nạn cho các nhà dân xung quanh.



Do đám cháy bén vào hàng trăm lít dầu nhớt và một số hóa chất, nên có nguy cơ lan rộng.



Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sỹ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.



Sau hơn một giờ cứu chữa, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.



Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại hai vụ cháy trên./.





Theo Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)