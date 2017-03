Hai vụ tai nạn thảm khốc, ba người chết

Vào thời điểm trên, chị Lê Thị Ngọc Thanh cầm lái xe máy chở chị Hoàng Thị Kim Chi (cùng quê Đồng Nai) đã va chạm với xe ba bánh (loại xe lôi tự chế), lạc tay lái và ngã xuống đường. Lúc này, xe tải do tài xế Nguyễn Hữu Việt điều khiển chạy phía sau lao đến cuốn xe máy và hai người phụ nữ đi nhiều mét. Hậu quả, chị Chi chết thảm, còn chị Thanh được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tài xế xe tải và xe ba bánh đã rời hiện trường. Đội Xử lý tai nạn quận 12 và CSGT An Sương có mặt, lập biên bản điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn An Ninh, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết cơ quan công an đã bắt giam Hà Quốc Dũng (ngụ TP Huế, Thừa Thiên-Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Rạng sáng cùng ngày, Hà Quốc Dũng điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A, khi qua thôn Trà Quang Nam (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) thì tông thẳng vào xe máy do anh Nguyễn Văn Dương (ngụ thị trấn Phù Mỹ) điều khiển, chở theo sau hai người chạy chiều ngược lại. Cú đâm mạnh làm cả ba người trên xe máy chết tại chỗ.

Theo Đại tá Nguyễn An Ninh, nguyên nhân ban đầu cho thấy do lỗi của cả tài xế xe tải và người điều khiển xe máy. Anh Dương điều khiển xe máy trong tình trạng có hơi men, chạy xe lạng lách. Trong khi đó, đoạn đường trên có biển báo nguy hiểm, lưu ý tài xế phải làm chủ tốc độ nhưng tài xế Dũng lại điều khiển xe tải né phía trái đường gây ra tai nạn.

X.NGỌC - T.LỘC