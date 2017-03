Hai vụ tai nạn thảm khốc cướp đi 13 sinh mạng

Tại hiện trường, xe đầu kéo 51C-064.99 cắm chặt vào đầu xe khách 16 chỗ của hãng xe Trung Nga (Phan Thiết). Vụ tai nạn đã làm chết năm người tại chỗ, hai người chết tại bệnh viện. Đau lòng nhất là chị Phan Đình Ánh Vân cùng hai con Trần Hồng Phương (sáu tuổi) và Trần Tín Trung Nhân (bốn tuổi) đều thiệt mạng.

BS Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc BV Đa khoa Bình Thuận, cho biết BV tiếp nhận 10 nạn nhân bị thương, trong đó có cả tài xế xe khách, hầu hết đều bị thương ở phần đầu, ngực, chân; chỉ có một trường hợp chấn thương sọ não nặng đã được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) chiều cùng ngày. Thăm hỏi các nạn nhân bị nạn, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng. Ông Vũ Văn Đồng, Giám đốc Bảo Việt Bình Thuận, cho biết cũng đã tạm ứng cho hãng xe Trung Nga 100 triệu đồng để hỗ trợ những người gặp nạn. Chiều 11-5, Công an huyện Hàm Tân đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo Lê Văn Quí (ngụ Bình Định) để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Căn cứ hiện trường hai xe gặp nạn, bước đầu có thể nhận định cả hai xe đều chạy quá tốc độ và đều có lỗi. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại Bình Thuận: Hiện trường vụ TNGT thảm khốc và các y, bác sĩ bệnh viện Bình Thuận tích cực cấp cứu các hành khách bị nạn.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc 5 giờ ngày 11-5 trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Khánh Hậu, TP Tân An (Long An) làm sáu người chết tại chỗ, năm người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, xe tải chở nước giải khát 54Z-9532 do tài xế Lê Viết Thắng điều khiển, có khả năng do ngủ gật lao sang trái tông trực diện vào xe khách 16 chỗ 65K-3639 do tài xế Trần Thanh Sang điều khiển từ Cần Thơ về TP.HCM. Cú tông khiến xe khách biến dạng hoàn toàn, còn xe tải lật nhào giữa đường.

Tại Long An: Chiếc xe khách biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm sáu người chết tại chỗ, trong đó có tài xế Sang và năm người trong cùng dòng họ. Danh tính các nạn nhân gồm: bà Lê Thị Phương Tâm và con trai Lê Minh Phú (10 tuổi); ông Lê Công Lộc và con trai Lê Công Tài (10 tuổi); em Lê Hồ Mẫn Nhi (19 tuổi, sinh viên ĐH Cần Thơ). Bốn người trên xe khách bị thương gồm: ông Lê Văn Tốt (82 tuổi, Việt kiều Mỹ, ông của năm nạn nhân tử vong), Lương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị Diệu đã được chuyển khẩn cấp về BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Riêng tài xế xe tải Lê Viết Thắng cũng bị nhiều vết thương, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa Long An. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bon - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An và ông Trần Kim Lân - Chủ tịch UBND TP Tân An đã đến BV Đa khoa Long An hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 4,5 triệu đồng và 1,5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Cũng chiều 11-5, BS Phạm Văn Khiêm, Phó khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, cho biết BV chỉ tiếp nhận ba nạn nhân. Trong đó ông Tốt bị lõm sọ, máu tụ trong não đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch; hai trường hợp còn lại gồm chị Nhung (quê Tiền Giang) bị dập gan, chấn thương mặt, cổ và con gái là cháu Vân (22 tuổi) chấn thương sọ não hiện đang được y bác sĩ chăm sóc, theo dõi.

NHÓM PV