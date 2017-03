Hai vụ thanh toán, một người chết

Đêm 18-12, An cùng hai người mang theo hai con dao đến quán Bờm 2, đường Vành đai trong (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) để tìm một băng nhóm. Tại đây, nhóm của An giáp mặt với nhóm năm thanh niên. Bị nhóm này đuổi đánh, An và bạn bỏ chạy mỗi người mỗi hướng.

Rạng sáng 19-12, nhiều người nhìn thấy An nằm bất động trên đường với vết thương nặng ở ngực trái. An được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cùng ngày, Công an quận 3 (TP.HCM) cũng đang thụ lý một vụ truy sát xảy ra giữa ban ngày trước nhà 79/45 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3.

Trước đó, trưa 19-12, ông Nguyễn Văn Mỹ điều khiển xe máy chở theo em trai thì bị Nguyễn Ngọc Long, Trần Thanh Quang và một người tên Đại (hiện chưa rõ lai lịch) chặn lại, dùng dao đâm chém. Ông Mỹ bị chém gục tại chỗ. Khi quần chúng phát hiện tri hô thì ba hung thủ trên tẩu thoát.

HOÀNG TUYẾT