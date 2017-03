Hai xe khách đối đầu, sáu người bị thương nặng

Tai nạn xảy ra khi xe khách 51B-020.63 do tài xế Phan Nguyên Thao (trú Kon Tum) đang lên dốc đèo Chư Kty thì gặp xe khách 18B-020.17 do tài xế Ngô Văn Khởi (trú Gia Lai) điều khiển đang đổ đèo. Cú đấu đầu trực diện khiến một trong hai chiếc xe khách bị hất văng và lọt xuống lề đường, hai đầu xe hư hỏng (ảnh). Đây là đoạn đường đèo dốc, cua khúc khuỷu, buổi tối có sương mù dày đặc nên thường xảy ra tai nạn vào ban đêm.

Ảnh: H.VY

Rạng sáng 15-6, một xe tải loại 15 tấn, mang biển số đỏ chở đầy đất do tài xế Dương Văn Tấn (quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường dẫn cầu Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM) đã tông gãy hàng chục mét taluy rồi rơi xuống vực, đè lên một căn nhà cấp 4. Rất may vợ chồng anh Trần Vỹ và hai con nhỏ đang ngủ kịp thoát nạn. Đến sáng cùng ngày, lực lượng CSGT quận 2 đã điều hai xe chuyên dùng đến giải tỏa hiện trường. Nguyên nhân bước đầu có khả năng do tài xế ngủ gật nên mất lái gây tai nạn.

Ngày 15-6, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đã tạm giữ lái xe Nguyễn Văn Lân (ngụ Ninh Thuận) để làm rõ về hành vi cán chết tại chỗ hai người, gây ách tắc giao thông trên QL1A nhiều giờ liền. Theo điều tra ban đầu, tối 14-6, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, xe khách 53S-0279 chạy hướng TP.HCM-Phan Thiết, do chạy quá tốc độ, lấn trái đã tông thẳng vào xe mô tô chạy ngược chiều do anh Võ Minh Phụng (ngụ Hàm Cường) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh Phụng và bạn gái ngồi sau chết tại chỗ.

H.VY - ĐĂNG LÊ - D.THANH - PN