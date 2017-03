Hai xe khách đụng nhau 7 người chết

Xe khách 88H-3564 do Nguyễn Xuân An (trú TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) điều khiển đã tông vào xe giường nằm 43S-3610 do Lê Đình Vũ (trú Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển ngược chiều. Hậu quả, hai xe khách nát bét, hai lái xe cùng năm hành khách chết và 25 hành khách khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, huyện Kỳ Anh đã huy động lực lượng công an xã đến giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngành y tế Hà Tĩnh cũng điều động 10 xe cứu thương.

Bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh đã đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thăm các hành khách đang cấp cứu. UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ ban đầu cho gia đình có nạn nhân thiệt mạng hai triệu đồng/người và những người bị thương một triệu đồng/người. UBND huyện Kỳ Anh cũng hỗ trợ bước đầu cho gia đình có người chết một triệu đồng/người, người bị thương 500 ngàn đồng/người.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là do xe khách chạy nhanh, không làm chủ tốc độ, lấn đường tông trực diện vào xe giường nằm.

Đến tối, 6/7 thi thể nạn nhân bị thiệt mạng đã được người nhà đến nhận về an táng. Hiện cơ quan Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.