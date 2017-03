Hai xe tải giành đường, sáu người bị thương

Người dân chứng kiến cho biết hai xe tải trên lưu thông cùng chiều với vận tốc cao để giành đường và đã húc vào nhau. Một xe bị lật giữa đường, còn chiếc kia bị bẹp dúm phần đầu. Cả sáu người có mặt trên cabin hai xe đều bị thương, trong đó ba người bị thương khá nặng.

Hôm qua, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án xe khách giường nằm tông vào xe đầu kéo làm hai người chết, 18 người bị thương nặng vào sáng 5-7. Công an cũng phối hợp cơ quan chức năng giám định để làm rõ có việc xe khách bị hỏng điện và hỏng phanh nhưng vẫn chạy với tốc độ cao hay không. Hiện tại tài xế xe khách 38H-9959 đang cấp cứu tại BV Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng bị thương nặng. Một hành khách khác bị chấn thương sọ não cũng đang nguy kịch.

Đ.LAM - V.BÁ