Hai “yêu râu xanh’’ hại đời bé gái 14 tuổi

Ngày 11-5, bà NTB (ngụ quận 5, TP.HCM) đến Pháp Luật TP.HCM bày tỏ bức xúc về việc Biện Văn Phương (24 tuổi; ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) có hành vi giao cấu với con gái bà là LHN (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường HB, quận 5) nhưng chưa bị cơ quan pháp luật xử lý.

Phạm tội nhiều lần

Trước đó, ngày 10-4, Phương rủ N. và người bạn cùng lớp N. tên là Y. xuống Tiền Giang tham quan. Phương ra bến xe đón N. rồi chở Y. đến giao cho bạn Phương là Nguyễn Thanh Sang (ngụ TP Mỹ Tho).

Phát hiện N. vắng nhà nhiều ngày, bà B. tìm kiếm khắp nơi và lần ra địa chỉ nhà Phương. Tuy nhiên, Phương nói không biết gì về việc mất tích của N. Sau khi bà B. trình báo sự việc với Công an xã Trung An (TP Mỹ Tho) và nói nghi vấn Phương có liên quan. Công an xã truy xét và bắt Phương, Phương khai tiếp ra Sang. Cả hai thừa nhận đã giao cấu với N. và Y.

Bà B. nói trong nước mắt: “Lần đầu, vào tháng 11-2010, Phương dụ dỗ con gái tôi bỏ nhà đi đến ba ngày sau mới quay về. Nó kể Phương dẫn về nhà cha mẹ của Phương. Dù thấy N. mặc đồng phục học sinh và biết N. mới 14 tuổi nhưng gia đình Phương không một lời ngăn cấm. Sau đó, Phương dẫn N. vào nhà trọ gần Bến xe Mỹ Tho, khống chế N. để làm chuyện đồi bại’’.

Phương (trái) từng cùng gia đình đến nhà bà B. thương lượng, xin bỏ qua việc xâm hại em N. (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)

Bản tường trình của Phương về việc dụ dỗ, giao cấu với N.

Lần đó, bà B. tính chuyện tố cáo Phương nhưng cha mẹ Phương hay tin, tức tốc tìm đến tận nhà khóc lóc năn nỉ bà B. tha thứ, Phương viết cam kết không tái phạm.

Chị BN (chị của N.) cho biết thêm: “Thấy tội nghiệp, gia đình tôi đã lượng tình, không ngờ Phương không biết hối cải, tiếp tục xâm hại bé N.’’.

Công an vào cuộc

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ban chỉ huy Công an xã Trung An cho biết Phương, Sang xác nhận hành vi giao cấu trẻ em trong biên bản làm việc ngày 14-4. Phương khai đã giao cấu nhiều lần với N. tại một nhà nghỉ thuộc xã Bình Đức (Châu Thành, Tiền Giang), còn Sang khai “quan hệ’’ với Y. tại nhà riêng của Sang (xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho). Từ lời khai trên, công an xã tìm tới tận nơi, giải thoát hai em N., Y. và đưa về TP.HCM.

Công an xã Trung An hoàn tất hồ sơ vụ “giao cấu trẻ em’’ chuyển giao Công an TP Mỹ Tho thụ lý điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho đã tách vụ án này thành hai vụ khác nhau. Ngay sau đó, Công an TP Mỹ Tho khởi tố, bắt giam Sang về tội giao cấu với trẻ em. Riêng Phương được tại ngoại, chờ xử lý sau.

Sáng 12-5, trao đổi qua điện thoại, ông Lê Văn Kiệm, Phó trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết Phương được tại ngoại vì nơi gây án của Phương không thuộc địa bàn Mỹ Tho mà thuộc xã Bình Đức, Châu Thành nên Công an huyện Châu Thành có trách nhiệm thụ lý. Theo đó, vụ án đã chuyển giao qua Công an huyện Châu Thành, xử lý Phương thế nào thuộc thẩm quyền của Công an huyện Châu Thành’’.

Bắt kẻ giao cấu với trẻ em Ngày 12-5, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bạch Đằng (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) về hành vi giao cấu với trẻ em. Đằng có quen NTHĐ (15 tuổi, ngụ Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Ngày 3-5, nhận lời rủ rê của Đằng, em Đ. bắt xe đò lên thị xã Đồng Xoài chơi. Đằng chở Đ. đi ăn uống rồi mướn phòng nghỉ trọ qua đêm rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Đằng chở Đ. về khu vực vườn ươm tại xã Đồng Tâm và giữ Đ. ở lại đây với mình. Thấy con gái bỏ nhà đi không về, gia đình Đ. đi tìm thì phát hiện Đ. đang chung sống như vợ chồng với Đằng nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. BẢO THOA

VÕ BÁ