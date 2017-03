Hầm đất trái phép đe dọa người dân

Sự việc hai học sinh lớp 5 thiệt mạng ở hầm đất của công trình hồ thủy lợi Phước Hòa (LongAn) ngày 6-1 không lạ vì trên địa bàn này có hàng trăm hầm đất khai thác trái phép mà sau khi lấy đất, các chủ hầm bỏ mặc, không hề san lấp hay có biện pháp rào chắn.

Khu vực xảy ra tai nạn làm hai học sinh chết đuối ngày 6-1 không hề có rào chắn, cảnh báo. Ảnh: H.NAM

Các hầm đất như những “hố tử thần” chực chờ, đe dọa cuộc sống người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Kiến, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An, hiện có hàng trăm hầm đất không phép, tập trung chủ yếu ở các huyện Đồng Tháp Mười và huyện Đức Hòa. Trong đó nhiều hầm đất liên quan đến các công trình nhà nước trước đây như cụm, tuyến dân cư vượt lũ, lộ nông thôn. Sau khi khai thác đất xong với độ sâu trung bình hơn 10 m, hầu hết các hầm này đều không được rào chắn an toàn.

“Đa số các hầm đất này vẫn còn nằm trong giấy tờ đất của dân. Vì vậy, trong quý I-2014, Sở sẽ giao cho Phòng TN&MT huyện buộc người dân cam kết rào chắn, nếu không sẽ giao các hầm này lại cho chính quyền địa phương quản lý” - bà Kiến nói.

Tại huyện Đức Hòa có nhiều hầm đất sau khi chủ đầu tư khai thác rồi bỏ mặc.

Bà Trần Thị Ngọc Sương, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ (Đức Hòa), thông tin: Hiện trên địa bàn xã có sáu hầm đất quy mô 3.000-4.500 m2 do UBND huyện cấp phép. Các chủ hầm đất lấy cớ xin chuyển mục đích sử dụng để nuôi trồng thủy sản nhưng thực tế là đào lấy đất đem đi bán. Khi đã tận thu hết đất mặt, đa số các hầm đều bị bỏ hoang, một số em nhỏ cũng thường xuyên xuống các hầm này để tắm rất nguy hiểm.

Tại ấp Chánh (Tân Mỹ), hầm đất của một hộ dân đăng ký khai thác ở độ sâu 4 m nhưng thực tế hầm sâu hơn 10 m, giăng vài sợi kẽm gai sơ sài. Nhiều người dân ở đây cho biết do khi khai thác không được giám sát kỹ nên hầm không đảm bảo độ dốc, chủ hầm lại không trồng cây xanh chung quanh đã làm sạt lở đất đai và nhà cửa của các hộ kề cận.

Tại xã An Ninh Đông, ông Lê Văn To, cán bộ địa chính xã, cũng cho biết xã có chín hầm đất do huyện cấp phép quy mô 2.000-6.000 m2 đều khai thác vượt độ sâu cho phép. Chủ các hầm này chưa đắp bờ bao xung quanh, chưa làm rào chắn và chưa cắm biển báo nguy hiểm.

“Dù đã bị huyện xử phạt nhiều lần nhưng đến nay các hầm đất nói trên vẫn chưa thực hiện. Chúng tôi mời lên làm việc thì họ lại không đến” - ông To nói.

Trở lại cái chết của hai trẻ lớp 5 vào ngày 6-1, cha một học sinh bị nạn cho biết: Sau khi đi học về, hai cháu rủ đi tắm ở hầm đất công trình nên xảy ra sự việc đau lòng. “Bà con ở đây đã nhiều lần yêu cầu các chủ hầm phải rào chắn để con nít không vào tắm nhưng chẳng ai chịu nghe. Tai nạn xảy ra đã hơn nửa tháng nay thế nhưng vẫn chưa thấy ai lên tiếng nhận trách nhiệm dù mạng sống của con tôi vốn không gì có thể bù đắp được. Một điều lạ là sau tai nạn, khu vực khai thác hầm đất rộng cả hecta với các hố nước sâu 5-6 m vẫn không hề có rào chắn” - anh Huỳnh Minh Trung, cha của một cháu bị nạn, nói.



Những cái chết thương tâm - Cuối năm 2012, hai cha con ông Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Trọng Nghĩa ở xã Lộc Giang đi bắt cá. Cháu Nghĩa trượt chân rơi xuống hầm đất nên ông Hòa nhảy xuống cứu và cả hai cha con chết thảm. - Trước đó, hai chị em song sinh Trương Huệ Lan, Trương Huệ Linh (lớp 4) ở ấp Bàu Sen, Đức Lập Hạ trên đường đi học về hụt chân xuống hầm đất giữa ruộng ngập nước không có biển cảnh báo, tử vong. - Cuối năm 2007, em Huỳnh Minh Luân ở ấp Đức Hạnh 2 bị hụt chân chết tại hầm đất do một công ty đang khai thác nhưng không có rào chắn. Hầm đất này khai thác với độ dốc lớn, vượt quá độ sâu nên nhiều hầm đất đang từng ngày “gặm” dần đất đai, nhà cửa, mồ mả, “bức tử” nhiều diện tích đất nông nghiệp ở các khu vực xung quanh. Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép hoặc lợi dụng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. (Chỉ thị số 21 ngày 24-9-2013 của chủ tịch UBND tỉnh Long An) Tiêu điểm 367 hầm đất không có giấy phép khai thác trong tổng số 577 hầm đất trên toàn tỉnh Long An.

HOÀNG NAM