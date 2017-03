Hàng chục người vây salon ôtô

Tại salon trưng bày xe của công ty này có khoảng 20 ôtô hiệu Toyota được đại diện các ngân hàng như Vietcombank, Sacombank, Phương Nam… dán niêm phong.

Công an giữ trật tự trước cổng Công ty Hùng Dũng. Ảnh: A.NHÂN

Theo đại diện các ngân hàng, Công ty Hùng Dũng vay vốn đến hạn trả nhưng chưa thanh toán nên đại diện các ngân hàng đến niêm phong tài sản để siết nợ. Ngoài ra, có một số chủ nợ khác là người cho công ty này vay, gửi xe tại salon và ủy quyền cho công ty này bán… Họ yêu cầu gặp giám đốc công ty nhưng các nhân viên của công ty trả lời không biết, gọi điện thoại giám đốc cũng không liên lạc được. Đến trưa, vẫn còn nhiều người vây trước công ty.

Khi sự việc xảy ra, Công an phường 4 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giữ an ninh trật tự. Công an cũng niêm phong tài sản công ty để tránh thất thoát. Đồng thời, hướng dẫn chủ tài sản gửi, chủ nợ làm các thủ tục theo quy định pháp luật để cơ quan chức năng có cơ sở giải quyết.

LƯU NGUYỄN