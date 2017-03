Hàng cứu trợ lũ lụt làm giẻ lau xe do quá cũ?

Quần áo cứu trợ để trong kho của một công ty cơ khí ô tô. Ảnh: B.Minh



Theo Bình Minh ( SGTT)



Trao đổi với PV sáng 4.11, bà Bùi Thị Mai, chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nghệ An cho biết ngày 27.10, Hội chữ thập đỏ Nghệ An nhận được 5 toa hàng từ trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam ở Hà Nội chuyển về bằng đường sắt qua ga Vinh.“Sau khi tiếp nhận số hàng trên, phát hiện nhiều hàng hóa quá cũ, không thể sử dụng được, một số khác mốc meo, bốc mùi nên Hội đã quyết định mượn kho của Công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An để gửi và chờ phân loại”, bà Mai nói.Trong quá trình bốc dỡ hàng đi gửi, theo bà Mai, một số người của công ty cơ khí ô tô phát hiện nhiều bao tải quần áo cũ đã không thể sử dụng được nên đã cho ba xưởng sửa chữa ô tô của anh Cần, anh Bường và anh Vinh tổng số 37 bao tải để làm giẻ lau xe.Sau khi sự việc bị người dân phát giác, Hội chữ thập đỏ Nghệ An đã đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Nghệ An tiến hành thu hồi số quần áo cũ đã cho trên để về phân loại.Trong công văn gửi Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, ông Hồ Hữu Dân, phó giám đốc công ty Công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An thừa nhận: “Sáng ngày 3.11, đã cho xe ô tô gom về kho đầy đủ 37 tải quần áo cũ” và đề nghị xin lại số hàng rách nát không thể sử dụng được để “lau chùi xe ô tô cho các xưởng”.Về trách nhiệm của Hội chữ thập đỏ Nghệ An, bà Mai thừa nhận là có chủ quan và không ngờ tới việc sẽ có một số quần áo cũ lại bị đưa đến các gara ô tô. “Chúng tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm và rút ra bài học cho mình”, bà Mai khẳng định.Mặc dù vậy, bà Mai và những cán bộ Hội chữ thập đỏ khác cũng cho rằng, nhiều hàng cứu trợ quá cũ, quá rách nát không thể sử dụng được, không thể mang xuống cho bà con và thực tế đã có nhiều địa phương ở Nghệ An từ chối không nhận đồ áo quá cũ nữa bởi người dân cũng không mặc.Anh Nguyễn Lâm Duyên, cán bộ Hội chữ thập đỏ Nghệ An cho biết: “Nhiều lô hàng được đóng gói rất đẹp nhưng khi mở ra thì toàn đồ rách nát, nhiều đồ lót dùng đã cũ chưa giặt, thậm chí có cả chuột chết,... nhưng chúng tôi vẫn phải phân loại”.Liên quan đến sự việc nhiều hàng cứu trợ bị biến thành giẻ lau xe, công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra, làm rõ.