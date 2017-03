Hàng loạt cán bộ bị phát hiện mua bằng tốt nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thuận, Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ cho rằng, chữ ký của bà đã bị giả mạo trên giấy xác nhận của ông Hà Hữu Hiểu (sinh năm 1963), xã đội trưởng xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

Ông Hiểu là một trong 10 người có tên trong danh sách do Công an tỉnh Sóc Trăng gửi Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ đề nghị xác minh bằng cấp. Tất cả những người này đều không có hồ sơ lưu tại các kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT do Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ tổ chức.

Danh sách 10 cán bộ sử dụng bằng giả ở Sóc Trăng. Ảnh: Thiên Phước

“Ông Hiểu đã qua mặt cơ quan chức năng, tờ giải trình viết bằng tay của ông Hiểu nói rằng có gặp tôi nhưng thật sự tôi chưa có gặp ai tên Hà Hữu Hiểu đến xin xác nhận bằng tốt nghiệp. Tôi đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra xử lý nghiêm hành vi này”, bà Thuận nói

Trao đổi với PV, ông Hiểu thừa nhận khi học xong lớp 12 hệ bổ túc vào năm 2008, ông được nhiều người giới thiệu lên TP Cần Thơ thi để dễ đậu. Đến TP Cần Thơ ông gặp một người hỏi chuyện và nói có đường dây thi chắc chắn đậu nên ông đưa hồ sơ cho người này và sau kỳ thi ông có được tấm bằng tốt nghiệp nhưng phải trả cho họ 5 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Châu Trường Quốc - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) - cũng cho biết khi thấy ông nhiều lần thi trượt bổ túc nên có người điện thoại hẹn bàn việc đi thi lấy bằng ở TP Cần Thơ với giá vài triệu đồng. Sau khi cầm được bằng cấp trong tay, ông Quốc nộp cho tổ chức thì nhận được tin công an xác minh bằng tốt nghiệp bổ túc THPT và giấy chứng nhận của ông không do Sở Giáo dục - Đào tạo TP Cần Thơ cấp. Hai cán bộ công tác tại UBND huyện Mỹ Xuyên là ông Trà Nao (chánh văn phòng) và ông Lý Thành Thảo (tài xế) cũng có bằng cấp nhờ đi “thi” ở TP Cần Thơ như ông Quốc.

Đối với danh sách 10 cán bộ mà Công an tỉnh Sóc Trăng xác minh cho kết quả sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT không hợp lệ đa số là cán bộ lãnh đạo ở các xã trong huyện Trần Đề và Mỹ Xuyên. Thời gian qua, những cán bộ sử dụng bằng giả vẫn được lên chức. Cụ thể, ông Lý Sô Riêng từ Phó chủ tịch UBND xã Đại Tâm lên chức Chủ tịch UBND xã Đại Tâm. Ông Mai Thanh Sử là công an xã đã lên chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thạnh Phú, ông Triệu Xuân Xiệu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phú, ông Trần Như Ý giữ chức Chủ tịch UBND xã Viên An, ông Lê Văn Mời làm Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Quới, ông Nguyễn Văn Như từ công an xã lên chức Chủ tịch UBND xã Ngọc Đông.

Ông Trần Văn Chuyện - Bí thư Huyện ủy Mỹ Xuyên cho biết sẽ họp bàn hướng xử lý kỷ luật theo quy định xử lý cán bộ công chức và không cơ cấu các “quan” sử dụng bằng giả vào cấp ủy.

