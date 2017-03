Hàng loạt “chợ đánh bạc” ở Tiền Giang - Bài 3: Trường gà, sòng tài xỉu… “liên xã”

Lãnh đạo xã An Thái Đông: “Hùng “xe ngựa” làm mưa làm gió vì nhiều tiền!” Phóng viên bị bốn thanh niên bịt mặt đe dọa bằng gậy. Sòng bạc Hùng “xe ngựa” tồn tại nhiều năm qua, thu hút hàng trăm con bạc mỗi ngày nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý khiến dư luận đặt câu hỏi: Có sự bao che nào từ chính quyền? Ai đứng sau chống lưng cho Hùng? Ngày 7-5, chúng tôi đã đặt câu hỏi trên với lãnh đạo xã An Thái Đông, nơi Hùng “xe ngựa” tổ chức trường gà. Ông Hà Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy xã An Thái Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang), nói: “Hùng “xe ngựa” không có thế lực gì hết, vấn đề là Hùng quá nhiều tiền nên làm mưa làm gió ở vùng quê này”. Cũng theo ông Tùng, lãnh đạo xã An Thái Đông biết rõ hoạt động cờ bạc của Hùng “xe ngựa” và đã tổ chức đấu tranh, giáo dục nhiều lần. “Việc tồn tại trường gà kiêm sòng bạc của Hùng “xe ngựa” gây tác động xấu đối với thanh thiếu niên của địa phương” - ông Tùng nói. Hai thanh niên gõ gậy vào nắp capô, yêu cầu chúng tôi dừng xe để họ “hỏi chuyện”. Ảnh: DĐ Chúng tôi cũng đặt vấn đề về việc Hùng “xe ngựa” tạo tai mắt cho hoạt động cờ bạc của mình bằng việc bỏ tiền để trải bê tông đường sá, cho người dân giữ xe giá cao chung quanh các sòng bạc… liệu chính quyền có biết? Công an xã có biết việc Hùng tổ chức cờ bạc? Ông Tùng nói: “Hùng “xe ngựa” tổ chức đá gà quá chuyên nghiệp khiến quá trình đấu tranh chống tệ nạn này ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không có chuyện lực lượng công an xã bị Hùng “xe ngựa” mua chuộc”. Sau khi làm việc với lãnh đạo xã An Thái Đông, chúng tôi chạy xe về thị trấn Cái Bè để làm việc với các cơ quan chức năng về các trường gà trên địa bàn huyện này. Khi phóng viên rời UBND xã khoảng 1 km thì xuất hiện bốn thanh niên mặc áo khoác, bịt khẩu trang đi trên hai xe máy bám theo với gậy trên tay. Bất ngờ một xe máy vượt lên cúp đầu xe của chúng tôi. Người thanh niên ngồi sau dùng gậy đập lên nắp capô xe, chỉ gậy vào mặt chúng tôi, ra hiệu tấp xe vô lề. Thấy có chuyện không lành, chúng tôi mở đèn xin đường để tấp xe vào lề. Khi hai thanh niên lạ mặt biết mình bị ghi hình, bất ngờ họ ngoắc tay ra hiệu cho hai thanh niên chạy chặn hậu rồi rồ ga bỏ chạy. Chúng tôi không thể ghi lại biển số xe của nhóm thanh niên trên vì họ đã dùng băng keo đen dán hai số của biển số.