Hàng ngàn dân sơ tán vì bão số 8

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 19-9 vị trí tâm bão ở phía trên vùng bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Trong 12 giờ tiếp theo, bão đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 19-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở phía trên khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ đêm 18-9 gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9. Các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to; riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai có mưa to đến rất to.