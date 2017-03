Hàng ngàn hành khách mắc kẹt do mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, rạng sáng 15-11, vị trí tâm áp thấp trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dự báo vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6 đến cấp 9, có mưa giông mạnh, biển động mạnh. Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến rất to. Lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi đang tiếp tục lên nhanh.

Tại Đà Nẵng, ngày 14-11, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, cho biết đã cho lực lượng túc trực và lên kế hoạch ứng phó với lũ. Do ngoài khơi có gió mạnh, biển động mạnh nên các lực lượng hữu quan đã thông báo và nghiêm cấm tàu bè ra khơi, đồng thời kêu gọi tàu thuyền đã ra khơi tìm nơi trú ẩn.

Tại quốc lộ 24B của tỉnh Quảng Ngãi, dân phải đi lại bằng đò. Ảnh: LUẬN NGỮ

Ngày 14-11, nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi vượt báo động 3. Tại thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, hàng trăm ngôi nhà bị ngập, bảy ngôi nhà bị sập đổ, giao thông bị tê liệt gây cô lập toàn thôn. Tại TP Quảng Ngãi, mưa lớn khiến hàng loạt tuyến đường bị chìm trong nước gây ách tắc giao thông. Ở huyện Tây Trà, nước lũ dâng cao cộng với nạn núi lở, sạt lở đường khiến nhiều vùng trong huyện đang đứng trước nguy cơ bị cô lập.

Trong ngày 14-11, UBND tỉnh đã triển khai di dời dân ở những vùng trũng ra khỏi nơi ngập lụt. Chiều tối cùng ngày, UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) đã di dời khẩn cấp 70 hộ dân ở xóm Châu An, thôn Châu Me ra khỏi vùng ngập lụt. Hiện nước đang tràn vào nhà dân ở các thôn Châu Bình, Châu Me, Tân Đức (xã Bình Châu) gây thiệt hại nặng. Ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 621 đoạn qua địa bàn xã này đã bị xói lở nghiêm trọng. Giao thông từ trung tâm các huyện miền núi về nhiều xã bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là tỉnh lộ 626 đoạn Di Lăng đi Trà Trung.

Đến 21 giờ 30 ngày 14-11, tại khu vực cầu Cháy nằm trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, nước lũ vẫn tràn qua đường chảy xiết khiến hàng ngàn chiếc ôtô tới khu vực này không thể lưu thông, phải nằm chờ với khoảng 2.000 hành khách. Hiện những người bị mắc kẹt trên xe đang thiếu thức ăn, nước uống. Lãnh đạo tỉnh đang tập trung khắc phục sự việc, quyết tâm không để hành khách nào bị đói khát trong thời điểm chưa thông tuyến.

Tại Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài đã làm tuyến đường từ Nha Trang đi Đà Lạt bị sạt lở nghiêm trọng. Ở tỉnh lộ 9 từ thị xã Cam Ranh đi huyện Khánh Sơn, hơn 10.000 m3 đất đá đổ ập xuống đường vẫn đang được khắc phục. Trong đó, đoạn từ thị trấn Tô Hạp lên hai xã Sơn Thành, Thành Sơn (huyện Khánh Sơn) vẫn còn bị cô lập khiến hàng ngàn người rơi vào tình trạng thiếu lương thực hơn 10 ngày qua.

Tại Phú Yên, khu vực đèo Cả liên tục tái diễn nạn sạt lở đất đá nên các đơn vị quản lý giao thông phải tổ chức ứng trực để kịp thời xử lý. Đoạn qua xã An Dân (huyện Tuy An) mưa lũ đã làm lún sụt một đoạn dài hơn 60 m, sâu 2 m, chỉ còn lại một nửa mặt đường. Hiện Khu Quản lý đường bộ 5 đang cho đổ đá trên rãnh dọc phía thượng lưu để đảm bảo thông đường và lập phương án xây dựng tuyến tránh mới.

Tại Quảng Nam, kể từ rạng sáng 14-11, tuyến đường độc đạo ĐT 616 lên các xã vùng cao Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giác, Trà Giáp và Trà Ka của huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My đã bị chia cắt và cô lập hoàn toàn do lũ. Ngày 14-11, lượng mưa tại vùng Trà My tiếp tục tăng, nước lũ tại ngầm sông Trường luôn ở mức hơn 3 m. Hàng chục xe tải bị mắc kẹt. Đoạn quốc lộ 1A từ TP Tam Kỳ đi huyện Núi Thành dài 30 km bị bong tróc mặt đường, gây ách tắc cục bộ. Đường từ thị trấn Núi Thành đi cảng Kỳ Hà bị khoảng 1.000 m3 đất đá từ núi Mỏ Su đổ ập xuống, khiến xe cộ từ quốc lộ 1A vào cảng Kỳ Hà phải đi đường vòng.

NHÓM PV