Hàng ngàn người mua phải bảo hiểm dỏm

(PL)- Ngày 17-8, tin từ Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết đang làm các thủ tục để Công an TP.HCM đến nhận hai nghi can có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 13-8, Công an huyện Đức Linh nhận được tin báo về việc người lái xe hơi bốn chỗ biển số 56P-9871 vứt bỏ một số tài liệu xuống khu vực cầu Tè (xã Đông Hà). Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện trên xe này có gần 1.200 cuốn ấn chỉ bảo hiểm ô tô, xe máy của Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) chưa sử dụng và hơn 1.300 cuốn ấn chỉ đã sử dụng. Dưới bờ sông có nhiều ấn chỉ đã bị ướt và rách. Lái xe Nguyễn Hoàng Nam (ngụ TP.HCM) và người đi cùng là Lê Phi (ngụ xã Đông Hà) cho biết cả hai đều là nhân viên Công ty Bảo hiểm PJICO. Tháng 3-2011, Phi và Nam rủ nhau làm ấn chỉ bảo hiểm ô tô, xe máy giả của Công ty PJICO bán cho khách hàng trên địa bàn TP.HCM. Tính đến ngày bị bắt, Nam và Phi đã in được khoảng 2.500 cuốn ấn chỉ và đã tiêu thụ được 1.500 cuốn ấn chỉ (mỗi cuốn 10 liên). PHƯƠNG NAM