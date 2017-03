Hàng trăm con khỉ “tấn công” nhà dân

Chiều 30/5, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, ông Nguyễn Văn An xác nhận có tình trạng nhiều đàn khỉ từ trên núi tràn xuống nhà dân tìm kiếm thức ăn như chuối, ổi, mít… Ngoài ra, chúng còn vào nhà bếp lục lọi xoong nồi để tìm thực phẩm.



Theo ông An, thông thường khi đến mùa nắng nóng, cây cối trên núi bị khô héo gây ra tình trạng khan hiếm thức ăn nên các đàn khỉ từ trên núi kéo xuống nhà dân tìm thực phẩm.



Người dân ở Cù Lao Chàm cho biết, nhiều đàn khỉ thường vào nhà dân vào lúc sáng sớm hoặc buổi trưa để tìm thức ăn, nhiều khi chúng lục xoong nồi và nếu không có gì thì “rinh” xoong đi luôn.



Trước tình trạng đàn khỉ quậy phá, người dân đã đề nghị ngành chức năng sớm tìm cách đưa chúng về rừng để loài động vật này không quấy nhiễu đời sống người dân và tránh bị con người gây hại.



Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết, chính quyền địa phương khuyến khích người dân chỉ nên xua đuổi đàn khỉ một cách “nhẹ nhàng”, không nên “mạnh tay” với chúng vì Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển của thế giới nên đàn khỉ phải được bảo vệ an toàn.



“Chúng tôi tuyên truyền cho người dân bảo vệ đàn khỉ để cho chúng xuống các thôn một cách tự nhiên và dạn dĩ, mục đích cũng là để sau này phục vụ du lịch”, ông Nguyễn Văn An cho biết.



Theo Công Bính (Dân trí)