Hàng trăm công nhân nghi bị ngộ độc sau bữa ăn chiều

Tối 1-11, hàng trăm công nhân Công ty Far Eastern Việt Nam (chuyên may mặc quần áo) có địa chỉ tại đường Đại lộ tự do (KCN VSIP 1, Bình Dương) phải nhập viện nghi bị ngộ độc sau bữa ăn chiều.

Theo đó, chiều cùng ngày, hơn 1.000 công nhân thuộc xưởng 2 và một số xưởng khác đi ăn cơm bếp ăn tập thể của công ty với các món: Cơm, chả cá, canh, bún bò…. Khoảng một giờ sau, nhiều công nhân có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ngứa cổ rồi sau đó ngất xỉu hàng loạt.

Ngay sau đó công ty đã tổ chức đưa công nhân đến BV Đa khoa Thuận An và các phòng khám lân cận để cấp cứu. Các bác sĩ đã triển khai các biện pháp sơ cấp cứu, ổn định tâm lý và chữa trị cho công nhân



Đến 20 giờ cùng ngày, nhiều công nhân vẫn tiếp tục được điều trị ở một số phòng khám, bệnh viện khu vực. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm rõ vụ việc.









Hàng trăm công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.