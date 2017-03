Hàng trăm người mang quan tài đến trung tâm huyện

Vụ việc gây mất trật tự và ách tắc giao thông trên đoạn đường dài gần 5 km. Lãnh đạo UBND huyện đã gặp mặt, giải thích với người nhà nạn nhân. Đến 11 giờ cùng ngày, quan tài trên mới được đưa về mai táng.

Khoảng 14 giờ ngày 21-2, người dân phát hiện thi thể anh Phan Kim Long (trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) gần chốt kiểm lâm rừng phòng hộ Phú Ninh (xã Tam Dân). Nhận được tin, công an huyện và Công an tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Long chết do chấn thương sọ não. Được biết, khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Long cùng một nhóm thanh niên địa phương ăn nhậu gần nơi phát hiện thi thể. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

L.PHI