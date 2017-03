Hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế học sinh ghi nhầm giới tính

Anh Trần Văn Hai ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, có con gái học ở trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết: "Con tôi bị sốt xuất huyết nhập viện, vợ chồng làm thủ tục chữa bệnh theo bảo hiểm y tế cho cháu mới phát hiện trên thẻ ghi nhầm giới tính con gái tôi là nam".

Theo anh Hai, bệnh viện khuyên gia đình đề nghị nhà trường nhanh chóng đổi thẻ cho cháu để sớm được hưởng quyền lợi từ dịch vụ bảo hiểm y tế. Nhưng chờ hơn một tuần rồi, trường vẫn chưa đổi lại thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh.

Thẻ bảo hiểm y tế của nhiều học sinh Quảng Ngãi bị ghi nhầm giới tính. Ảnh: Trí Tín

Ở các trường THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nguyễn Nghiêm, Tiểu học Nguyễn Nghiêm, THCS Nghĩa Dõng…, cán bộ y tế trường cũng bức xúc về việc cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh bị nhầm giới tính. Học sinh nữ thì ghi trên thẻ là giới tính nam, học sinh nam thì ghi thành nữ. Thống kê chưa đầy đủ của các trường học tại thành phố Quảng Ngãi, ít nhất có hơn 200 thẻ bảo hiểm y tế của học sinh bị ghi nhầm giới tính.

Bà Đào Thị Thanh Thúy, cán bộ y tế của trường THCS Trần Hưng Đạo, bức xúc nói: “Chưa đầy một tuần, giáo viên chủ nhiệm các khối lớp đã gửi lại hàng chục thẻ bảo hiểm y tế của học sinh do ghi nhầm giới tính. Xảy ra tình trạng này là do cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội buộc trường phải nhập hết danh sách học sinh vào USB mang đến để làm thẻ bảo hiểm y tế cho nhanh chứ không chịu nhận danh sách gốc do các giáo viên chủ nhiệm lập”.

Theo thống kê của Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi, gần 24.000 thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp ra cho học sinh bậc Tiểu học, THCS ở các trường trên địa bàn. Ông Đỗ Vũ Minh Tuấn, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi thừa nhận: “Các trường cập nhật hết dữ liệu của học sinh vào đĩa rồi đem đến chúng tôi đưa vào máy vi tính. Căn cứ vào dữ liệu này chúng tôi in thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, nếu có sai thì chỉ vài trường hợp”.

Lỗi của việc ghi nhầm này, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, là do nhầm lẫn từ khi các trường lập danh sách. Sáng nay trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Thạch, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ngãi lý giải: “Thẻ bảo hiểm y tế của học sinh bị ghi nhầm giới tính hoặc sai ngày, tháng năm sinh… là do các thầy, cô giáo ở trường lập danh sách không rành vi tính nên giới tính học sinh ghi lẫn lộn với nhau".

Ông Thạch thừa nhận, thông thường đến khi nào bé đau ốm đi bệnh viện cần dùng tới thẻ bảo hiểm y tế thì phụ huynh học sinh mới phát hiện những lỗi này. Ông nói: "Về nguyên tắc, nhà trường nhận thẻ về kiểm tra, phát hiện ngay sai sót thì báo đổi thẻ ngay để bảo đảm quyền lợi được hưởng bảo hiểm y tế cho học sinh”.

Hồi tháng 7, tỉnh này cũng xảy ra vụ việc hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế học sinh bị cán bộ thôn bỏ quên trong két sắt, khiến các em không thể hưởng quyền lợi khám chữa bệnh miễn phí.

