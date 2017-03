Hành hung phụ xe, ba nghi can bị bắt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 21-7 do mâu thuẫn trong việc trả giá cước từ TP Đà Lạt về TP.HCM, khi xe khách dừng trên đường Trần Phú (TP Bảo Lộc) thì ba nghi can trên đã xuống xe và dùng dao đâm phụ xe Hoàng. Nạn nhân Hoàng bị đâm 18 nhát vào vùng đùi, bụng, lưng và dao còn cắm trên lưng.

Trong lúc công an khống chế tạm giữ nghi can thì người thân của Hoàng do bức xúc đã dùng gậy đánh vào đầu Anh. Thấy vậy, anh Đặng Văn Kiên - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Bảo Lộc đưa tay ngăn cản đã bị đập gãy xương mu bàn tay trái.

Vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đ.HUY