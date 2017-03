Hành khách phát hoảng vì xe cháy

0h sáng nay, xe khách chạy từ Bình Dương đi Nghệ An, khi đi trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Cây Bứa thuộc thị trấn Sông Vệ, nhiều người ngửi thấy mùi khét, khói từ đuôi xộc vào trong xe.



Nghe tiếng la lớn, tài xế Tạ Quang Hòa vội tấp xe vào lề cho hành khách thoát ra ngoài.







Phần đuôi xe khách bị cháy lúc 0h sáng nay. Ảnh: Trí Tín.



"Dừng xe kiểm tra, tôi ra phía sau thấy đuôi xe đang cháy đỏ rực, khói bốc lên nghi ngút. Mặc dù chúng tôi cùng hành khách, người dân bên đường tìm mọi cách dập lửa nhưng không thành. Đến khi các xe chữa cháy của Công an tỉnh Quảng Ngãi đến thì lửa mới được dập tắt hoàn toàn", tài xế Hòa thuật lại.Khoảng 40 hành khách trên xe bị nạn đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình. Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cháy. Nhận định ban đầu, có thể xe khách bị chập điện ở phần đuôi.Theo Trí Tín (VNE)