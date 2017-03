Hạnh phúc tái sinh của thiếu nữ ở “động quỷ”

“Lạc đường” vì muốn kiếm tiền cứu cha



Cô gái đó là Đ. Y Thánh, một thiếu nữ người dân tộc Dẻ trú tại thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Vốn đã là một hộ nghèo nhất nhì xã, mấy năm trở lại đây, gia đình Y Thánh lại càng túng quẫn hơn khi phải lo tiền thuốc thang duy trì sự sống cho người cha bị mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo.



Mong muốn đỡ đần gánh nặng gia đình với mẹ, Y Thánh sớm nghỉ học để giúp việc cho một quán cơm ở Huyện. Nhưng số tiền em kiếm mỗi tháng cũng không được là bao, thương cha già đau yếu, bệnh tật, Y Thánh luôn nuôi mong ước một ngày sẽ kiếm được thật nhiều tiền giúp cha chữa bệnh.



Thời gian làm việc tại quán cơm, có một người đàn ông tự xưng là Danh, quê ở Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thường xuyên chủ động bắt chuyện với Y Thánh. Ban đầu Danh tỏ ra là một người đàn ông rất tử tế, hắn nói thương hoàn cảnh nhà Y Thánh khó khăn nên hứa xin cho em một công việc tại Hà Tĩnh với mức lương 2-3 triệu đồng trên tháng.



Đang trong lúc túng thiếu khiến Y Thánh tưởng như hạnh phúc đã mỉm cười với mình, nghĩ đến lúc có thể gửi tiền về cho cha chữa bệnh, cô gái ngây thơ vui mừng nhận lời ngay không chút do dự. Nhanh chóng thu vén quần áo và tạm biệt gia đình, Y Thánh không hề hay biết em đang trên đường đi đến “địa ngục” với những ngày dài tăm tối “dang tay” chờ sẵn.





Ra đến Hà Tĩnh, Danh lập tức lộ rõ bản chất là một tên sở khanh lừa đảo đầy nham hiểm. Mặc cho cô gái trẻ đau đớn, choáng váng khi phát hiện sự thật khóc lóc van xin, hắn nhẫn tâm làm nhục Y Thánh hết lần này đến lần khác.



Sợ hãi, tuyệt vọng, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu em là mong sớm thoát khỏi tên quỷ háo sắc độc ác để được về bên mái ấm gia đình. Nhưng ước mong của em chưa thể thành hiện thực bởi tên Danh đâu dễ buông tha em như vậy, Y Thánh chưa biết rằng Danh không chỉ là một tên sở khanh mà còn là một kẻ buôn người có tiếng chuyên đi lừa bán các cô gái trẻ.



Hai lần vào động quỷ



Sau khi đã thỏa mãn thú tính trên thân xác cô gái nghèo lương thiện, Doanh bắt đầu tính đến chuyện bán em cho các chủ chứa kiếm lời. Hắn nhanh chóng liên lạc với một chủ quán cơm ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, mà thực chất là một tên chủ chứa trá hình để giao kèo, mặc cả “món hàng” béo bở hắn đang “sở hữu”. Cuối cùng, sau khi đã thỏa thuận xong, cô gái còn chưa tròn 17 tuổi được định mức giá 5 triệu đồng.



Ban đầu, người chủ đã mua Y Thánh tỏ ra rất tử tế với em, chúng đưa em đi mua son phấn, quần áo, trang sức rồi dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ em đồng ý bán dâm để được ăn ngon mặc đẹp và có nhiều tiền gửi về nhà nhưng Y Thánh kiên quyết từ chối việc bán dâm mặc cho chủ chứa ra sức thuyết phục.



Không muốn “mua” rắc rối vào người, người chủ quán đã mua Y Thánh quyết định trả em cho tên Danh để lấy lại tiền. Bị trả lại “hàng”, Danh điên cuồng trút những trận đòn không thương tiếc lên thân xác cô gái trẻ. Quyết không để bị “xôi hỏng bỏng không”, Danh nhanh chóng tìm ngay một “mối hàng” khác cũng tại xã Kỳ Phong.



Vậy là lần thứ 2, Y Thánh lại rơi vào “động quỷ”. Không may cho em vì lần này, người “chủ” mới không “hiền lành”, “nhân đạo” như người chủ cũ. Nhóm người mua em lần này vốn là một nhóm côn đồ, chúng không dỗ ngon, dỗ ngọt mà chỉ lạnh lùng ra điều kiện: hoặc là ngoan ngoãn tiếp khách, phục vụ khách đến nơi đến chốn, làm khách hài lòng và tuân theo sự điều khiển của chúng, hoặc là nhận lấy một sự trừng phạt đích đáng. Không chỉ có vậy, sợ Y Thánh bỏ trốn, bọn chúng giam lỏng em trong nhà và tìm mọi cách đe dọa tinh thần em.



Niềm hạnh phúc tái sinh



Đau đớn, tủi nhục, biết mình đã lâm vào đường cùng, trong Y Thánh chỉ còn nghĩ đến một điều duy nhất là làm sao tìm cách thoát được khỏi địa ngục khủng khiếp. Y Thánh hiểu rằng những chủ chứa độc ác này sẽ không dễ dàng gì buông lỏng em nếu em cứ tỏ ra ương ngạnh, ngoan cố và nếu bị kiểm soát quá chặt, em sẽ không bao giờ có cơ hội thoát thân. Vậy nên, Y Thánh lập tức thay đổi thái độ, em tỏ ra rất ngoan ngoãn, nghe lời và khiến chúng lầm tưởng em đã đồng ý tiếp khách.



Chủ chứa tỏ ra mừng rỡ vô cùng trước thái độ của Y Thánh, chúng không giảm lỏng em nữa, nhưng vốn là hạng “cáo già” thâm hiểm, chúng vẫn theo dõi Y Thanh rất chặt chẽ. Dù vậy, Y Thánh vẫn không từ bỏ quyết tâm bỏ trốn. Rồi cuối cùng cơ hội mong chờ cũng đến, lợi dụng lúc cả gia đình chủ đang tấp nập dọn dẹp, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán mà sơ hở, Y Thánh đã nhanh chân trốn ra khỏi “động quỷ”.



Khi đang hoảng hốt tháo chạy trên đường với nỗi sợ hãi bị chủ chứa bắt lại, Y Thánh may mắn gặp được một nữ phóng viên đang trên đường về quê ăn Tết. Với nhạy cảm nghề nghiệp, nữ phóng viên nhanh chóng đoán biết được sự tình, cảm thương trước nỗi bất hạnh của cô gái, phẫn nộ trước sự độc ác của bọn bất lương, cô liền đưa Y Thánh đến cơ quan công ăn trình báo. Ngay lập tức, công an Huyện Kỳ Anh đã bắt tay vào điều tra làm rõ sự việc để những kẻ gây tội ác sớm phải chịu sự trừng phạt đính đáng của pháp luật.



Vậy là, sau những ngày tháng kinh hoàng bị làm nhục và giam cầm trong “động quỷ”, cuối cùng cô gái trẻ cũng đã tìm lại được niềm hạnh phúc bên gia đình. Quá khứ sẽ chỉ mãi là quá khứ, tương lai mới là thứ còn ở phía trước. Đã qua hết những ngày đầy sương mù, ánh mặt trời rồi sẽ lại xuất hiện để chiếu rọi cuộc đời em.





Lật mặt bọn buôn người bằng cách nào?

Ðối tượng phạm tội mua, bán phụ nữ, trẻ em thường dùng thủ đoạn tìm các cô gái trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có việc làm, ở các vùng nông thôn, hoặc thông qua gia đình, người quen của họ để dụ dỗ, hứa hẹn, giúp đỡ tìm việc làm ở thành phố hoặc ở nước ngoài có thu nhập cao để đưa họ lên biên giới, từ đó bán ra nước ngoài. Hoặc làm quen trên mạng in-tơ-nét, nhất là các em học sinh, sinh viên rồi gặp gỡ, giả vờ yêu đương, rủ lên biên giới mua hàng và lừa, bán ra nước ngoài.



Có đối tượng lại tìm đến các vũ trường, tiệm hớt tóc, gội đầu làm quen với các cô gái, tán tỉnh, nói là sẽ tạo điều kiện cho các em ra nước ngoài làm việc nhẹ nhàng, lương cao. Các em không có tiền để đi thì chúng nói sẽ cho họ vay, khi nào làm được tiền thì trả.



Sau đó, chúng lo toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ cần thiết, khi sang đến nước ngoài, chúng bán trao tay ngay các cô gái cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ để bóc lột tình dục hoặc sức lao động (giá 3.000 - 4.000 USD/người) rồi chuồn về nước. Những phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ, cả tin nên đề phòng với những loại đối tượng này.