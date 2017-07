Hành trình đến địa chỉ đỏ

Sáng nay (27-7), Đoàn phường An Phú (quận 2, TP. HCM) cùng với các em thiếu nhi sống trên địa bàn phường đã có một buổi sáng đầy ý nghĩa khi thực hiện chuyến đi ngắn mang tên “Hành trình du khảo đến địa chỉ đỏ và thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng” nhân kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-72017).



Các em cùng với các đoàn viên thanh niên đã đi thăm nhà của ba bà mẹ VNAH hiện đang sinh sống tại phường An Phú, quận 2. Sau đó, các em đến thắp nhang tại Bia tưởng niệm cầu Rạch Chiếc (KP4, phường An Phú, quận 2) và Miếu ngũ hành (khu Đồng Miễu, KP3, phường An Phú, quận 2).

Em Trần Hoàng Nguyên Nhật ( 9 tuổi) lần đầu tiên được đi cùng các anh chị chia sẻ, em thấy vui vì được đến tận nhà thăm các bà mẹ VNAH dù chưa thể trò chuyện nhiều với các mẹ được. “ Em thích đi như vậy vì được gặp các mẹ, được nghe các anh chị chuyện trò mới hiểu thêm được nhiều chuyện về lịch sử”, Nhật nói.

Còn Hoàng Kim (một học sinh lớp 10) thì tâm đắc rằng, chuyến đi chỉ kéo dài trong một buổi sáng nhưng giúp em cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của lịch sử, về những người đã nằm xuống để em có được sống trong hòa bình như ngày hôm nay. “Gặp các mẹ giúp em có cảm xúc nhiều hơn về trang sử của đất nước mình. Khi thắp nhang em cảm thấy thiêng liêng lắm”, Kim chia sẻ.

Anh Trần Khánh Tây (Bí thư Đoàn phường An Phú, quận 2, TP.HCM) cho biết, hoạt động này được Đoàn phường tổ chức với hy vọng rằng sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử của dân tộc cũng như hun đúc tinh thần yêu nước, các em sẽ cảm thấy quý những gì mà thế hệ trước đã hy sinh để các em được sống trong yên ấm. Cũng là hy vọng các em sẽ có ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, giúp ích được cho đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh torong buổi sáng nay:



Mẹ Nguyễn Thị Yêm (97 tuổi) đã mất đi người chồng và 3 người con trai trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ ở lại, bám trụ vùng giải phóng cho đến ngày miền Nam hoàn toàn thống nhất. ẢNH: THANH TUYỀN.



Mẹ Nguyễn Thị Trong (90 tuổi) mất cậu con trai thứ tư trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ nói chỉ nhớ ngày 27-7 là ngày gì đó thiêng liêng lắm, chứ không nhớ rõ nó là ngày gì. Khi mọi người nhắc là ngày Thương binh, liệt sĩ thì mẹ mới: "À à, Mẹ nhớ ra rồi". ẢNH: THANH TUYỀN.



Thăm hỏi Mẹ Nguyễn Thị Ớt (8t tuổi). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chồng và con trai của mẹ đã hy sinh. ẢNH: THANH TUYỀN.



Các em thiếu nhi được các anh chị thuộc Đoàn phường An Phú hỗ trợ, hướng dẫn đến thăm và thắp nhang các đại chỉ đỏ trên địa bàn phường. ẢNH: THANH TUYỀN.



Thắp nhang bày tỏ lòng tri ân tại Miếu Ngũ Hành. ẢNH: THANH TUYỀN.



Chăm chú nghe, tìm hiểu về lịch sử của nơi mình đến thắp nhang. ẢNH: THANH TUYỀN.



Chú Năm (người trông coi Miếu Ngũ Hành) đang giới thiệu về Miếu cho các bạn thiếu nhi. ẢNH: THANH TUYỀN.



Các em thiếu nhi thắp nhang tại Bia tưởng niệm cầu Rạch Chiếc. ẢNH: THANH TUYỀN.



Đoàn phường An Phú cũng đến thắp nhang tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ. ẢNH: THANH TUYỀN.