“Hành xử” con dâu, đánh cháu nội 30 ngày tuổi trọng thương

Khoảng 14 giờ ngày 1/2, trong lúc anh Trần Thanh Hải Hải ở xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, đi làm rẫy, chị Biển vợ anh ở nhà đang cho con là cháu Minh, 30 tháng tuổi, ăn thì ông bà nội của cháu Minh là ông Trần Đức Lại và bà Phan Thị Ứng cùng 2 người cô ruột của cháu Minh là Trần Thị Lan Anh và Trần Thị Yến hùng hổ đến nhà gây rối.

Nhóm người này dùng dao, gậy chặt phá cây cối ngoài sân, đập phá một số đồ đạc trong nhà. Đích thân bà Ứng cùng 2 cô con gái đánh đập không thương tiếc chị Biển. Cháu Minh khi đó đang được chị Biển bế trên tay cũng bị đánh, phải nhập viện trong tình trạng bị chấn động não, chấn thương sọ não kín, chấn thương bàn tay phải, chấn thương gối trái.

Sáng ngày 3/2, ông Nguyễn Văn Đàn, Phó Công an xã Tân Lập, xác nhận với PV vụ việc trên là có thật. Ông Đàn cho biết thêm, khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an xã đã kịp thời đến nhà anh Hải để ngăn chặn vụ ẩu đả, lập biên bản vụ việc và tạm thu một số hung khí do gia đình ông Lại đem theo để “hành xử con dâu” gồm: 1 con rựa, 1 con dao và 1 đòn gánh bằng tre.

Ông Đàn nói: “Vì không biết con trai anh Hải bị đánh trọng thương nên chúng tôi chỉ định xử lý hành chính tội gây rối trật tự công cộng. Nay nhờ báo chí đưa tin nên chúng tôi sẽ thẩm tra vụ việc và sẽ tham mưu xử lý dưới góc độ pháp luật về bảo vệ phụ nữ và trẻ em (nếu sự thẩm tra là đúng)”.

Cũng theo ông Đàn, lúc đến nhà anh Hải, ông Lại đứng ngoài canh chừng, còn bà Ứng cùng 2 cô con gái mang hung khí vào nhà đánh mẹ con chị Biển. Bà Phan Thị Ứng là vợ kế của ông Trần Đức Lại, 2 cô con gái Trần Thị Lan Anh và Trần Thị Yến là em gái cùng cha khác mẹ với anh Hải.

Cũng trong ngày 3/2, chúng tôi có mặt tại Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Kon Tum), nơi cháu Minh đang được điều trị. Các nhân viên y tế trực tại đây cho hay tối thiểu phải theo dõi cháu Minh 3 ngày mới có kết luận cuối cùng. Chị Biển nói từ hôm qua đến nay cháu đôi lúc có biểu hiện sốt nóng, nôn ói khi bú và quấy khóc.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum - cho biết ông đang đi công tác nên chưa biết thông tin về vụ việc này. Tuy nhiên, nếu đúng có chuyện đông người mang theo hung khí đến nhà hành hung phụ nữ và trẻ em là vi phạm luật, cần phải được xử lý theo pháp luật hiện hành.

Ông Ánh hứa sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở sớm vào cuộc làm rõ vụ việc để có hướng giải quyết hợp lý.

