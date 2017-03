Hào Anh đi làm thuê kiếm tiền chuộc xe

Bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh, ngụ Cà Mau) vừa báo tin vui khi con trai 18 tuổi tìm được việc làm tại một doanh nghiệp sản xuất nước chấm ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Sau một tuần học việc, Hào Anh được vào xưởng sản xuất vỏ chai nhựa và thủy tinh dùng để đựng tương, chao. "Hào Anh hứa sẽ không ăn chơi lêu lổng, cố gắng làm kiếm tiền giúp cha mẹ và chuộc xe máy cầm lấy 18 triệu đồng. Chủ doanh nghiệp hứa trả lương cho con tôi 3,6 triệu đồng/tháng. Vài hôm nữa tôi với Hào Em lên Đà Lạt xem công việc nếu thích hợp thì 3 mẹ con cùng làm chung", bà Thoa nói.



Hào Anh từng làm bốc vác cách nay 2 năm.

Theo người mẹ, mỗi tháng phải chi 900.000 đồng đóng lãi cho chủ tiệm nhận cầm xe của Hào Anh. Bà Thoa nhiều lần kêu Hào Anh bán xe để bớt gánh nặng trả lãi nhưng cậu không chịu, muốn đi làm kiếm tiền chuộc xe mang về làm kỷ niệm.

Gần bốn tháng trước, đêm 30/8 Hào Anh đi chơi về đến nhà hỏi xin tiền mẹ. Do buổi sáng bà Thoa đưa con trai 120.000 đồng, không còn tiền cho nữa nên Hào Anh xúc phạm mẹ và cha dượng Nguyễn Xuân Hùng. Sau khi đá hỏng 2 chiếc quạt bàn, Hào Anh đuổi đấng sinh thành ra khỏi nhà. Giận con trai, bà Thoa với chồng bỏ đi thì Hào Anh ôm quần áo và một số đồ đạc của bố mẹ ném ra sân. Bị công an phường 8 mời về trụ sở làm việc, Hào Anh thừa nhận hành vi ngược đãi. Sau đó Hào Anh được mời lên công an phường nhận quyết định xử phạt 200.000 đồng về hành vi Buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp.

Tại đây, cậu cam kết không tái phạm, xin lỗi cha mẹ rồi đón bà Thoa - ông Hùng về nhà. Ngày 11/9, Hào Anh đưa mẹ vào nhà người yêu cũ ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau) để nhận lại 50 triệu đồng được cho là "gửi" gia đình này cất hộ.

Vừa nhận được tiền, Hào Anh mua xe tay ga, điện thoại xịn và đưa mẹ 5 triệu đồng nhờ trả nợ mua máy tính bảng. Sau đó cậu ngã xe gãy chân phải kẹp inox. Khi chân lành, Hào Anh cắm xe lấy 18 triệu đồng ăn chơi và đi bar. Nay hết tiền cậu mới nhận ra lỗi lầm, tiếp tục xin mẹ và cha dượng tha thứ rồi đi tìm việc.

