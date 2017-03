Hạt trưởng kiểm lâm huyện bao che chủ tịch xã bứng cổ thụ

Theo kết luận này, ông Lê Hồng Phong khi đang giữ chức chủ tịch UBND xã An Hiệp, huyện Tuy An (hiện là chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã này) đã lợi dụng chức vụ, thuê người đào bứng trái phép hai cây sanh cổ thụ về trồng tại nhà riêng. Tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An không lập biên bản vi phạm hành chính, không ra quyết định xử phạt ông Phong mà lại lập biên bản vắng chủ, tạm giữ, xử lý sung công quỹ hai cây cổ thụ trên.

Hiện Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã có văn bản yêu cầu ông Khánh và các kiểm lâm liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm, chuyển hồ sơ về chi cục để xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ việc trên, Pháp Luật TP.HCM ngày 9-7 có bài “Phú Yên: Cán bộ xã chiếm đất, phá rừng” phản ánh những sai phạm của nhiều cán bộ xã An Hiệp và sự bao che của lãnh đạo huyện Tuy An đối với những cán bộ này.

TẤN LỘC