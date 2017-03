Hạt trưởng Quản lý đường bộ 73.4 bị đánh

Hải Phòng: Xác minh người “khoe” thẻ với công an Chiều 16-10, Đại tá Phạm Duy Diên, người phát ngôn Công an TP Hải Phòng, cho biết Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Dương Kinh và các phòng nghiệp vụ xác minh, điều tra vụ ẩu đả tối 11-10 tại khách sạn Pearl River (TP Hải Phòng). Hiện Công an TP Hải Phòng đã lấy lời khai một số nhân chứng, nạn nhân. Riêng danh tính người mặc áo đen rút thẻ đưa cho người mặc sắc phục công an (đeo súng AK) khi xảy ra sự việc cũng đang được công an xác minh. Cùng ngày, bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Hải Phòng, xác nhận bà có mặt tại cuộc ẩu đả. Tại thời điểm xảy ra sự việc, bà Mai (người mặc áo phông trắng có chữ A đằng trước) đang làm thủ tục lấy phòng cho bạn tại khu vực quầy lễ tân. “Tôi đến trước đặt phòng hộ bạn, lúc đang đặt phòng thì xảy ra vụ việc. Tôi đã cố gắng can ngăn nhưng không thể” - bà Mai nói. Tối 11-10, tại sảnh chờ khách sạn Pearl River có hai nhóm khách đến thuê phòng. Trong đó nhóm bảy người có hai nữ, năm nam (trong đó có hai người nước ngoài) và nhóm của ông Trần Hoài Nam (30 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng ba người của công ty đối tác ông Nam. Sau đó xảy ra cuộc ẩu đả làm năm người bị thương, trong đó có ông Nam và hai đối tác của ông. Vụ ẩu đả được ba camera an ninh của khách sạn ghi lại. Hiện những người nước ngoài bị thương đã có văn bản đề nghị công an điều tra vụ đánh người này. TRỌNG PHÚ