Hậu trường "công nghệ" làm giải thưởng

Ông Hoàng Thủy Tiến, Phó Cục trưởng Cục ATVSTP bị đình chỉ: Sáu vị còn lại ban tổ chức cũng phải quy trách nhiệm Tôi không biết vì sao giấy chứng nhận của Vedan chỉ có tôi ký! Trong cuộc nói chuyện với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Thủy Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, nói rằng sai phạm của ông là đúng. Tuy nhiên, quy trình xét duyệt giải thưởng đang có nhiều lỗ hổng. . Thưa ông, dư luận đang rất quan tâm đến người trực tiếp ký xác nhận một doanh nghiệp từng có nhiều sai phạm về môi trường nhưng vẫn đạt giải thưởng có sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Ông sẽ nói sao? + Thì mình đã thấy sai rồi nên chấp nhận quyết định thôi. “Bút sa gà chết” mà. Tuy nhiên, tôi chỉ là một trong bảy thành viên nằm trong ban tổ chức của giải thưởng này. Vì vậy, nếu quy kết trách nhiệm thì không thể chỉ xét có mỗi mình tôi được. Tôi cũng xin nói thêm rằng việc chọn doanh nghiệp nào đạt giải là do ông chủ tịch hội đồng quyết định sau khi đã thống nhất ý kiến của các thành viên khác quyết định. Còn khi tôi nhận được danh sách 50 trong tổng số doanh nghiệp đạt giải thì không có Vedan. Nó nằm ở vị trí 51 (chúng tôi đã nỗ lực tìm bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP.HCM, để xác minh chi tiết này nhưng rất tiếc không gặp được – PV). Còn việc tại sao Vedan vẫn có mặt trong danh sách “Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khởe cộng đồng năm 2009” tôi cũng không biết rõ nữa. . Có nghĩa việc ký trước vào phôi trắng của giấy chứng nhận khi chưa có tên doanh nghiệp là có thật, thưa ông? + Đây là cách làm phổ biến hiện nay của nhiều nơi nên tôi nghĩ là chuyện bình thường như giấy mời họp, mời hội nghị... . Tại sao Bộ Y tế lại tham gia vào giải thưởng do Bộ KH&CN tổ chức, thưa ông? + Các doanh nghiệp tham gia lần này chủ yếu liên quan đến thực phẩm (chiếm 2/3 tổng số doanh nghiệp đạt giải) nên ban tổ chức đã quyết định mời Bộ Y tế cùng tham gia để có ý kiến về chuyên môn. Đó là việc làm bình thường. . Với tư cách là phó chủ tịch hội đồng, đáng lẽ người ký phải do chủ tịch ký. Tại sao trong giấy chứng nhận ba sản phẩm đạt giải của Vedan lại chỉ có mỗi chữ ký của ông thôi? + Theo sự phân công của chủ tịch, những doanh nghiệp đạt giải có liên quan đến thực phẩm sẽ phải có chữ ký của đại diện Bộ Y tế và ông chủ tịch hội đồng xét thưởng (TS Bùi Văn Quyền, Vụ trưởng - Trưởng đại diện Bộ KH&CN tại phía Nam - PV). Còn câu hỏi tại sao giấy chứng nhận của Vedan chỉ có một chữ ký của tôi thì bản thân tôi cũng không biết. Tất cả do ban tổ chức họ làm. Tôi cũng tưởng rằng khi ban tổ chức lên danh sách 50 doanh nghiệp đạt giải là tôi chỉ ký 50 bản phôi giấy chứng nhận giải thưởng thôi. Chứ nếu ký tươi, ký khi có tên doanh nghiệp đạt giải thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. Tôi cũng xin nói thêm rằng hành động tôi làm cũng là việc làm phổ biến, người ký chỉ nhìn theo danh sách gửi kèm theo. Sau đó, người đứng ra tổ chức sẽ viết tên người được mời vào sau. Việc này bị nhầm giữa danh sách đề cử và danh sách trao tặng sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009. . Xin cảm ơn ông.