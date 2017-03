HĐND tỉnh Bình Thuận nghe báo cáo vụ Tâm “đầu bò”

Theo báo cáo, Công an huyện Tuy Phong đã xác định Tâm “đầu bò” cùng các em trai đã gây ra khoảng năm vụ đánh người gây thương tích, hủy hoại tài sản. Giải thích lý do vì sao không khởi tố nhóm côn đồ này về hành vi cố ý gây thương tích cho anh Đinh Văn Bình và người thân của anh Bình, Công an huyện Tuy Phong cho biết do tỉ lệ thương tật của những người bị hại chỉ từ 4% đến 5% và đang chờ kết quả giám định lại mới có căn cứ xử lý. Riêng việc hủy hoại tài sản của Doanh nghiệp Trí Mỹ (ngày 20-3), Công an huyện cho biết vẫn đang tiến hành điều tra.

Như tin đã đưa, thời gian qua trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Châu Minh Tâm (Tâm “đầu bò”) là võ sư cùng em trai là Châu Minh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Đại Nam (cũng là võ sư), cùng một số anh em trong gia đình đã gây ra nhiều vụ đánh người, đập phá tài sản.

PHƯƠNG NAM