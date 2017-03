HĐQT mâu thuẫn, thợ phá két sắt công ty

Sau đó, người thợ này khóa cửa ra vào, cất luôn chìa khóa nhốt hai bảo vệ bên trong, còn các thành viên HĐQT công ty ở ngoài không vào được. Ông Phan Thành Lây, Chủ tịch HĐQT, đã báo cho Công an phường Bến Thành nhưng công an không can thiệp.

Ông Lây cho biết chiều cùng ngày, tại cuộc họp HĐQT để bàn tổ chức đại hội cổ đông bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Công Chiến cùng ba thành viên khác thông qua biên bản họp và nhất trí bầu ra người khác thay ông Lây làm chủ tịch vì cho rằng ông Lây ký hợp đồng kiểm toán mà không thông qua HĐQT. Ông Lây bác bỏ điều này. Ông Chiến và HĐQT tự ý thành lập yêu cầu ông Lây đưa con dấu nhưng ông Lây không đồng ý. Vì thế họ thuê thợ phá két sắt.

A.NHÂN