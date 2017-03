Hé lộ sức mạnh thao túng của bầu Kiên

Đề nghị truy tố bảy bị can khác Ngoài Nguyễn Đức Kiên, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố bảy bị can khác, trong đó có ông Trần Xuân Giá - cựu bộ trưởng KH&ĐT về làm chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, các ông Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang - đều nguyên là phó chủ tịch HĐQT ACB; ông Lý Xuân Hải - nguyên tổng giám đốc ACB; cùng Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến - giám đốc và kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư ACB. Trong các bị can này, Nguyễn Đức Kiên được coi là đầu trò, chỉ đạo, thao túng tất cả. Theo kết luận điều tra, sau khi rút khỏi HĐQT ACB (năm 2008), bầu Kiên vẫn tìm cách duy trì sự ảnh hưởng của mình bằng cách tác động để HĐQT ra nghị quyết thành lập Hội đồng sáng lập do ông ta làm phó chủ tịch và phê chuẩn quy chế làm việc của hội đồng này. Theo đó, Hội đồng sáng lập được tham gia dự họp và cho ý kiến về mọi hoạt động của ACB, được cung cấp đầy đủ tài liệu và cơ sở vật chất để làm việc. Hội đồng sáng lập không phải là thiết chế được pháp luật thừa nhận, không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, theo lời khai của các bị can là lãnh đạo ACB, Nguyễn Đức Kiên vẫn duy trì được ảnh hưởng của mình. Tại các cuộc họp HĐQT và Thường trực HĐQT, ông ta thường nói: “Hiện tôi không tham gia gì trong HĐQT, tôi nói nhăng, nói cuội gì các anh nghe hay không thì tùy nhưng tôi có quyền cách chức các anh…”. Theo cách ấy, nhiều chỉ đạo trái pháp luật của Nguyễn Đức Kiên đã được các lãnh đạo ACB chấp thuận, phê duyệt và cho triển khai.