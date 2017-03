Hé lộ thông tin quan trọng vụ cướp tiệm vàng

Thông tin quan trọng nhất đến giờ này, hiện công an đã thu thập được nhiều dấu vết và mẫu máu của hung thủ. Đây có lẽ sẽ là chìa khóa để truy tìm hung thủ.



Hiện, toàn bộ dữ liệu ghi lại trong camera đã được các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bắc Giang mang về phân tích.









Theo Hoàng Sang (VNN)



Cơ quan chức năng phân tích hiện trường cho thấy, trước khi ra tay, hung thủ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng địa thế, kết cấu của ngôi nhà.Sau khi đột nhập, chúng đã cho cắt cầu dao để làm tê liệt toàn bộ hệ thống camera. Sau khi lấy hàng chục cây vàng ở dưới tầng 1, có thể bị lộ nên chúng đã ra tay sát hại anh Ngọc.Và có thể trong quá trình giằng co, anh Ngọc kêu cứu, chị Chín nhìn thấy nên chạy lên tầng 3 tìm cách kêu người cứu giúp và cũng bị sát hại. Thi thể chị Chín được tìm thấy tại tầng 3.Theo nhiều nguồn tin, tối hôm xảy ra án mạng kinh hoàng, anh Ngọc đã lái ô tô đi nhậu và liên hoan với bạn bè trên Thành phố Bắc Giang đến khoảng 22h mới về. Và trong đêm, sự việc kinh hoàng đã xảy ra.Theo một số thông tin, vợ chồng Ngọc - Chín ngoài kinh doanh vàng còn buôn bán bất động sản. Trong một số phi vụ đấu thầu gần đây, ông chủ của tiệm vàng này toàn thắng.Dù mới kinh doanh vàng bạc được gần 3 năm nay, nhưng vợ chồng Ngọc - Chín có một cơ ngơi to lớn. Ngôi nhà 3 tầng khang trang, bên trong nội rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi.Trước đây, hai vợ chồng anh Ngọc đều là lao động xuất khẩu.Năm 2009, hai vợ chồng về quê lập nghiệp, mở tiệm vàng. Anh chị có 2 người con gái là Trịnh Thị Bích năm nay được 8 tuổi và bé Trịnh Thị Thảo vừa tròn 18 tháng.Cháu Bích được snh ra tại Hàn Quốc, sau khi 2 vợ chồng vừa sang để đi xuất khẩu lao động.Trong một diễn biến khác của vụ án, hiện Bộ Công an đã huy động thêm lực lượng để phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang phá án.Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ vụ sát hại dã man này. VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.