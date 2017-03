Hiệp hội Vận tải… mượn oai

Việc phản biện lại một chính sách mới ra là điều hết sức bình thường, tuy nhiên điều bất bình thường ở đây là cuối công văn của Hiệp hội có đoạn “lưu ý” rất lạ khiến dư luận những ngày qua xôn xao: “Ngoài ra cũng cần phải lưu ý đến các mối quan hệ: Thái Bình là quê của một Phó Thủ tướng, một Bộ trưởng, hai Thứ trưởng Công an; Nam Định là quê của một Phó Thủ tướng, ba Bộ trưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Ban Kinh tế Trung ương…”.

Công văn này của Hiệp hội có quá nhiều lỗi về hình thức văn bản hành chính nhà nước. Tuy nhiên, tạm bỏ qua những tranh cãi về hình thức văn bản, về cách đóng dấu “khẩn” thì đọc qua những dòng in nghiêng ở cuối, ai cũng thấy rằng Hiệp hội Vận tải đang muốn đưa tên tuổi của các vị lãnh đạo cấp cao ra hù dọa, gây sức ép để đạt được ý muốn của mình. Nhiều tờ báo tuần qua đã ví von đây là hiện tượng nhiễm tâm lý “một người làm quan, cả họ được nhờ”. Tuy nhiên, có lẽ phải gọi là thói “cáo mượn oai hùm” mới đúng.

Cái kiểu mượn oai của người này, người kia gần đây đã diễn ra nhan nhản trên đường phố nhưng ít ai ngờ nó lại xảy ra ở cấp một hiệp hội như thế này. Ấy là những vụ mà CSGT kiểm tra những kẻ chạy xe lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ… Khi bị tuýt còi, những thanh niên này đều có một điểm chung là… “cáo mượn oai hùm”. Họ tự xưng là con ông này, cháu bà nọ rồi thách thức lực lượng chức năng. Họ cũng không ngại hù dọa những câu như “có cần tôi gọi cho phó thủ tướng để các anh nói chuyện không?”, “viết đơn xin nghỉ hết đi”. Có vụ một đôi nam nữ đi chiếc BMW không biển số đã xưng là “cháu của chú Nhanh” (Giám đốc Công an TP Hà Nội) và nhổ nước miếng thách thức công an!

Đó là kiểu oai trên đường phố. “Sang” hơn một chút, có những người thực hiện cho mình bộ sưu tập những tấm ảnh chụp chung với các vị lãnh đạo cấp cao. Họ phóng lớn treo ở công ty hoặc nhà riêng. Những món “trang sức” này khá phổ biến trong giới kinh doanh. Họ dùng chúng như những lá bùa để ra oai với chính quyền địa phương hoặc để “giật le” với đối tác… Nói chung, những chuyện “cáo mượn oai hùm” thế này có kể cả ngày cũng không hết.

Dù Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên đã phân trần trên báo chí rằng lúc ký ông không để ý do căng thẳng và nhiều việc quá. Tuy nhiên, lý do này xem ra khó thuyết phục được dư luận vì cách đổ lỗi do “cậu đánh máy” hoặc “cô thư ký” nghe đã quá quen tai rồi.

HOÀNG MẠNH HÀ