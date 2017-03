“Hiệp sĩ” bắt kẻ “đá xế” của bảo vệ

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Công an phường An Phú (Thuận An) cùng các “hiệp sĩ” CLB Phòng, chống tội phạm phường An Phú trên đường tuần tra đã phát hiện Hải đang trộm xe máy. Chị ĐTML, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Nam Long, vừa dựng xe trước trụ sở thì bị Hải dùng đoản bẻ khóa lấy xe nổ máy bỏ chạy.

Nguyễn Văn Hải.

Ngay lập tức lực lượng tuần tra đã truy đuổi, ép xe, khống chế bắt giữ Hải cùng tang vật bàn giao Công an thị xã Thuận An xử lý theo thẩm quyền.

ĐĂNG LÊ