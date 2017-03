“Hiệp sĩ” Hải đã lấy tiền đưa cho tôi

Theo ông Lộc trình bày với Công an quận 12, năm 2010, ông Lộc mua chiếc xe trên nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Sau đó ông cho ông Trần Quốc Toản thuê và ông Toản cho ông Phạm Quốc Dũng thuê lại, rồi người này đã cầm chiếc xe trên cho ông Hiệp. Biết ông Toản thuê xe của mình đi cầm, ông Lộc làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM và Bộ Công an nhưng không nơi nào giải quyết.

Về phía ông Hiệp, khi biết ông Dũng cầm xe người khác cho mình đã làm đơn gửi đến PC45 Công an TP.HCM tố cáo. Ngày 10-5-2012, PC45 Công an TP.HCM có công văn trả lời ông Hiệp. Nội dung: “Việc ông Dũng thuê lại xe của ông Trần Quốc Toản và thế chấp cho ông Hiệp là các quan hệ dân sự. Cơ quan điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và VKSND TP.HCM có công văn kết luận việc không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ…” .

Ông Đinh Đắc Lộc trong cuộc trao đổi với PV. Ảnh: QUỲNH ANH

Trao đổi với PV, ông Lộc cho biết do công an không giải quyết nên ngày 17-8 ông nhờ nhóm “hiệp sĩ” phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi giao tiền cho ông Hiệp ở quán cà phê Chợt Nhớ (quận 3) xong, ông Lộc đi cùng nhóm “hiệp sĩ” về Hóc Môn để nhận xe. Lúc nhận được xe, thấy nhiều phụ tùng trên xe ô tô bị luộc, một người trong nhóm “hiệp sĩ” điện thoại báo cho nhóm “hiệp sĩ” khác do ông Hải phụ trách đang bám theo ông Hiệp.

Theo yêu cầu của nhóm “hiệp sĩ”, ông Lộc đánh xe về Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12) và cùng nhóm “hiệp sĩ” vào gặp một thiếu tá công an. Sau đó ông được “hiệp sĩ” Hải lấy túi đựng 230 triệu đồng cho ông và nói ông về đi. Nghe vậy ông Lộc cầm túi tiền lên xe Innova đi về. Ngay trong đêm, ông Lộc gặp lại nhóm “hiệp sĩ” để “ăn mừng chiến thắng”. Sau đó, ông đã bán chiếc xe này cho một người khác.

“Nếu “hiệp sĩ” Hải không đưa túi tiền có 230 triệu đồng cho tôi thì tôi làm sao biết tiền ông Hiệp để ở đâu mà cướp…” - ông Lộc khẳng định.

Ở đây bắt đầu có cự ly: “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho rằng sau khi Công an phường Trung Mỹ Tây từ chối giải quyết, Hải và nhóm “hiệp sĩ” đã bỏ về và từ đó không gặp lại ông Lộc.

Còn theo một lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 12, tại cơ quan điều tra, Lộc khai chính “hiệp sĩ” Hải là người lấy túi tiền từ cốp xe của ông Hiệp đưa cho ông Lộc chứ không phải ông Lộc cướp của ông Hiệp. “Vì vậy, chúng tôi tiếp tục triệu tập nhóm “hiệp sĩ” để làm rõ...” - vị cán bộ này cho biết.

