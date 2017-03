"Hiệp sĩ" phải "hành hiệp" trong khuôn khổ pháp luật

Nhiều người thống nhất với quan điểm: Trong giai đoạn hiện nay, sự tồn tại của các “hiệp sĩ” là cần thiết.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa bày tỏ: Việc phát hiện và trấn áp tội phạm thuộc nhiệm vụ của công an vì họ được huấn luyện, trang bị vũ khí và hưởng lương để thực thi nhiệm vụ. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương có nhiều tội phạm nên mô hình “hiệp sĩ” ra đời. Trong thời gian này, cần duy trì và cơ quan có thẩm quyền ban hành quy chế để các “hiệp sĩ” hoạt động.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện nói: Pháp luật luôn có lỗ hổng nên bất cứ xã hội nào cũng sẽ tồn tại các “hiệp sĩ”. Sự tồn tại của “hiệp sĩ” là đương nhiên và họ có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, đề xuất Bộ Công an nên xem xét để có chính sách hỗ trợ cho “hiệp sĩ”. Ông lưu ý, khi hoạt động, các “hiệp sĩ” cần tìm hiểu những quy định pháp luật về việc bắt giữ người...

Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an (V28), “gút”: “Hiệp sĩ” là từ được quần chúng nhân dân tôn vinh, ca ngợi những người tham gia bắt cướp. Sự nghiệp an ninh trong xã hội không chỉ riêng là trách nhiệm của lực lượng công an vì mọi công dân có quyền và nghĩa vụ tham gia phòng, chống tội phạm. “Dựa vào dân trong công tác phòng, chống tội phạm là tôn chỉ của ngành công an nên tôi ủng hộ mô hình “hiệp sĩ”. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, “hiệp sĩ” làm việc nghĩa cũng phải trong khuôn khổ pháp luật” - ông nói.

TR.DUNG