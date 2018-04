Hiệu phó bị cách chức vì bỏ việc theo Hội Thánh Đức Chúa Trời

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM sáng 27-4, Đại tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa cho biết thời gian qua hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời" đã để lại những hậu quả xấu cho người dân tham gia vào hội này trên địa bàn huyện.

Bỏ chồng bỏ con, đi nhiều tháng không về



Đại tá Đỗ Xuân Sơn cho biết đã có nhiều phụ nữ bỏ cả chồng lẫn con đi khỏi địa phương, biệt tăm, biệt tích nhiều tháng không trở về, khiến cho chồng con, người thân mòn mỏi đợi chờ.

Đại tá Sơn thông tin trong số những người đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời" có trường hợp từng đang là hiệu phó của một trường tiểu học. Người này sau đó đã bị cấp trên cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ, vắng nhiều ngày ở trường.



Đến nay, Công an huyện Ngọc Lặc đã lập biên bản nhiều đối tượng đứng đầu các nhóm tuyên truyền, dụ dỗ, rao giảng đạo trái phép. Công an vẫn đang tiếp tục lập biên bản, xử lý đối với các trường hợp tuyên truyền đạo trái pháp luật. Cùng với đó, công an vận động người dân không nên theo "Hội thánh Đức Chúa Trời" khi hoạt động tôn giáo này chưa được pháp luật cho phép.

Mới đây, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để thông tin, khuyến cáo người dân về việc không tham gia vào "Hội thánh Đức Chúa trời" vì hội này chưa được công nhận.

Bỏ học đại học, kéo cả nhà đi theo Hội Thánh đức Chúa Trời



Đại úy Đinh Văn Toàn, Đội Phó đội An ninh Công an huyện Ngọc Lặc, người trực tiếp tìm hiểu, xác minh các trường hợp tham gia vào “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, cho biết khoảng vào cuối năm 2017, trên địa bàn huyện bắt đầu xuất hiện những người lạ mặt. Những người này thuê nhiều địa điểm khác nhau để rao giảng đạo trái pháp luật. Họ chủ yếu đến từ Hải Phòng hoặc đến Hải Phòng theo học rồi đi theo hội để rao giảng đạo.



Những người đến Ngọc Lặc rao giảng đạo chủ yếu từ những tỉnh, thành khác. Ảnh: Công An Ngọc Lặc

Mục tiêu mà những người này lôi kéo, dụ dỗ là học sinh, sinh viên, phụ nữ, người nghèo khổ, người có hoàn cảnh éo le, đặc biệt khó khăn. Chưa kể còn có một số người là công chức cũng bị dụ dỗ gia nhập hội.

"Có trường hợp là sinh viên đang theo học ở Trường Đại học Hàng Hải (Hải Phòng) bất ngờ bỏ học trở về quê để lôi kéo mọi người tham gia vào hội. Trước tiên, sinh viên này về lôi kéo em trai, em gái và cả mẹ mình tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời. Sau đó gia đình 4 người đã bỏ nhà để đi theo hội, mặc anh em họ hàng ngăn cản", đại úy Toàn kể.

Có những trường hợp đi rao giảng đạo trái phép bị công an lập biên bản còn rất trẻ như Nguyễn Văn Đông (25 tuổi, quê Khoái Châu, Hưng Yên) và Trần Thị Huyền Trang (23 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam). Những người này đang tổ chức rao giảng về "Hội Thánh Đức Chúa Trời" trái pháp luật tại huyện Ngọc Lặc. Đã có không ít gia đình ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa rơi vào cảnh ly tán, tan cửa, nát nhà khi người thân của họ bỏ gia đình, con cái, bạn bè, bố mẹ để đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời".



Hội viên Hội Thánh Đức Chúa Trời trong một buổi truyền đạo. Ảnh: Công an Ngọc Lặc

Yêu cầu dừng ngay việc truyền đạo trái phép

Đại tá Sơn cho hay hiện Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa đã khuyến cáo các địa phương khi phát hiện có người tuyên truyền, phát triển "Hội thánh Đức Chúa Trời" thì yêu cầu dừng ngay việc truyền đạo trái phép.

Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, xác nhận thông tin về việc một số người đến địa bàn lôi kéo người dân tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời. UBND huyện Ngọc Lặc đã có nhiều văn bản chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan gồm nội vụ, văn hóa, công an huyện nắm thông tin về sự việc này, trong đó có một số văn bản mật không thể công bố.

Ngoài ra, cấp huyện cũng đã có văn bản chuyển đến UBND cấp xã rà soát các thông tin có liên quan thời gian gần đây trên địa bàn. Sau khi rà soát cụ thể, UBND xã sẽ có văn bản thông báo, khuyến cáo người dân về việc này.

Người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Lê Trung Hiếu cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ các thông tin về việc Hội thánh Đức Chúa Trời hoạt động ở Ngọc Lặc, cũng rà soát thêm các thông tin có liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời ở Thanh Hóa, sau đó công an tỉnh sẽ có thông báo cụ thể về sự việc này.