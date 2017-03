Hổ của tư nhân cắn chết người không thể xử hình sự

Để xác định việc có xử lý hình sự vụ hổ cắn chết người ở Bình Dương được không thì trước tiên phải làm rõ được vấn đề con hổ cắn chết người là của ai, do ai quản lý. Nếu vườn thú khu du lịch Đại Nam là cơ sở của tư nhân thì đây là chỉ là vấn đề dân sự.

Tuy nhiên, nếu cơ sở nuôi là của nhà nước hoặc tổ chức xã hội thì có thể xem xét xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự 2000.

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là tội phạm chức vụ nên đòi hỏi chủ thể phải là người có chức vụ, quyền hạn quy định tại Điều 277. Theo đó, người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ.

Nếu người quản lý con hổ này đã làm hết trách nhiệm rồi mà con hổ vẫn xổng ra thì anh không có lỗi. Còn nếu anh làm chưa hết trách nhiệm, ví dụ chuồng trại nuôi xuống cấp, đến lúc phải thay nhưng anh lại chưa thay; hoặc anh cho hổ ăn mà không đóng cửa chuồng... để hổ xổng ra ngoài thì anh phải chịu trách nhiệm. Trước hết là xem xét người chịu trách nhiệm chăm sóc con hổ đó, sau mới xét đến trách nhiệm của người quản lý.

Bao giờ trong công viên, khu du lịch cũng có quy định về việc nuôi thú dữ, chứ không có quy định nào cho phép nuôi hổ thả rông cả. Ai quy định: có thể cấp tỉnh quy định, cũng có thể là cấp trên của khu du lịch đó... Nếu các anh không quy định thì chính các anh phạm tội thiếu trách nhiệm.

Ví dụ, một anh cảnh sát được giao huấn luyện chó nghiệp vụ. Nếu anh thiếu trách nhiệm để chó cắn chết người, anh cảnh sát phải chịu trách nhiệm. Về bồi thường thì nhà nước phải bồi thường cho người bị chó cắn chết, anh cảnh sát được giao nhiệm vụ có thể bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu trường hợp con chó của tư nhân cắn chết người thì chỉ bồi thường dân sự.