Hồ sơ trách nhiệm quản lý một hố ga

Thi công sai thiết kế Theo thiết kế được duyệt, tất cả gần 400 hố ga thuộc dự án nằm dọc tuyến đường Kha Vạn Cân đều nằm trong vỉa hè, cách mép đường hơn 80 cm. Nhưng thực tế hố ga gây họa cho chị Mai lại nằm sát với mép đường, dễ làm người đi đường va vào. Chiều 14-10, ông Lê Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP.HCM, nhìn nhận: Qua kiểm tra ban đầu, có một số hố ga được thi công không đúng so với thiết kế. “Có thể do xử lý kỹ thuật (do vỉa hè nhỏ, vướng công trình ngầm…) nên có sự dịch chuyển các hố ga sai lệch so với thiết kế. Cụ thể ra sao thì công ty đang rà soát lại hồ sơ để kiểm tra”. “Trên địa bàn TP, thậm chí ở quận 1, quận 3 có khá nhiều hố ga tương tự. Có thể do tuyến đường Kha Vạn Cân hẹp, mật độ xe đông đúc thì hố ga đã trở thành nguyên nhân gây họa. Công ty thường xuyên tuần tra, kiểm tra hệ thống thoát nước nhưng lâu nay chỉ tập trung vào nắp hố ga cao thấp, hư hỏng chứ ít để ý đến việc hố ga trồi ra đường. Đây là kinh nghiệm sẽ được quan tâm sâu sắc và chúng tôi đã có kế hoạch rà soát tất cả hố ga có tình trạng tương tự để khắc phục ngay” - ông Sơn nói. Liên quan đến vụ tai nạn chết người, ông Sơn khẳng định không né tránh trách nhiệm của chủ đầu tư, cũng không đùn đẩy trách nhiệm cho các cơ quan khác và đã cử đoàn đến gia đình nạn nhân thăm viếng, chia buồn. Nhưng “trách nhiệm cụ thể như thế nào thì phải chờ kết quả khám nghiệm hiện trường, kết luận của cơ quan chức năng”.