Hỗ trợ thiết bị vệ tinh cho ngư dân Bình Định, Phú Yên

Đồng thời, hỗ trợ 237 máy thu trực canh cho các tàu cá khai thác hải sản gần bờ.

Cùng thời điểm, tỉnh Phú Yên cũng tiến hành lắp đặt thiết bị quan sát kết nối vệ tinh cho 100 tàu cá thuộc các tổ tàu thuyền an toàn đánh bắt xa bờ. Đây là một phần trong dự án hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt, nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh Movimar do Bộ NN&PTNT thực hiện từ nay đến năm 2013. Dự án dành cho ngư dân 28 tỉnh, thành ven biển với tổng kinh phí gần 14 triệu euro từ nguồn vốn ODA do chính phủ Pháp tài trợ.

T.LỘC