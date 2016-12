Hỗ trợ tiền về tết cho công nhân bị chủ quỵt tiền

Đồng thời phía ủy ban cũng đang đề xuất để Liên đoàn Lao động TP.HCM hỗ trợ vé, vé tàu/xe cho công nhân về quê ăn tết.

Liên quan đến vụ việc chủ xưởng may tư nhân Thế Anh (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) ôm tiền, hàng bỏ trốn vào ngày 9-12, ông Phan Thanh Hòa, Chủ tịch UBND phường Phú Thọ Hòa, thông tin phường đã vận động để quyên góp tiền hỗ trợ cho 22 công nhân ở xưởng may tư nhân này với tổng số tiền 15 triệu đồng. Bên cạnh đó phường cũng đang đề xuất với Liên đoàn Lao động TP.HCM để xin hỗ trợ vé xe cho những công nhân này về quê ăn tết.



Sau gần nửa tháng xảy ra vụ việc, hầu hết công nhân ở đây đều rơi vào cảnh khó khăn khi dịp tết sắp đến, cần nhiều khoản để lo cho gia đình. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo đó, ủy ban phường cũng đã đứng ra thu xếp với chủ lô hàng là ông Đào Văn Linh để công nhân may hoàn tất số hàng còn lại, đồng thời chi trả tiền cho công nhân sau khi hoàn thành lô hàng này với giá cả hai bên tự thỏa thuận. Sau khi may xong gần 2.000 chiếc quần jean còn lại, công nhân sẽ tự thu xếp cuộc sống của mình, giao trả lại căn nhà cho chủ.



Xưởng may Thế Anh do vợ chồng Ngô Thế Anh (27 tuổi) và Phùng Thị Lý (20 tuổi, cùng quê Hà Nội) làm chủ, chuyên may gia công quần áo jean cho các chủ hàng tại chợ Tân Bình. Hai vợ chồng Thế Anh thuê mặt bằng ở hẻm 238 mở xưởng, thuê hơn 20 công nhân quê ở miền Bắc, miền Trung vào làm việc hơn một năm nay.

Theo các thợ may tại đây kể lại, sáng 9-12, họ đến xưởng làm việc thì không thấy vợ chồng Thế Anh ở đâu, đồ đạc trong phòng dọn đi sạch sẽ từ lúc nào. Trước đó, có người nhìn thấy hai người mang theo valy quần áo rời khỏi xưởng trong đêm một cách bất thường.



Các công nhân đều chán nản, không có động lực để làm việc, họ chỉ mong sớm hoàn thành số quần jean còn lại để lo kiếm việc khác làm dịp cuối năm. Ảnh: THANH TUYỀN

Hay tin chủ xưởng may Thế Anh “mất tích”, ngay sau đó gần chục người xưng là chủ nợ đi kèm nhóm thanh niên đến đòi lấy máy may, vải vóc cấn trừ nợ. Công an phường kịp thời đến giải tán đám đông và mời tất cả công nhân cùng những người bị nợ tiền hàng về trụ sở làm việc.





Khung cảnh hoang tàn, buồn bã của xưởng may từng đông đúc người, rộn ràng không khí làm việc... Ảnh: THANH TUYỀN

Qua thống kê ban đầu, vợ chồng Thế Anh đang vay nợ nhiều người với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đau xót nhất là công nhân của xưởng khi chủ đi mất mới biết mình bị quỵt tiền lương. Được biết người lao động làm việc tại xưởng may Thế Anh được bao ăn ở, mức lương của thợ chính là 10 triệu đồng/tháng, mức lương của thợ phụ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng.



Theo thỏa thuận, thợ sẽ nhận lương một lần vào cuối năm, nếu ai có nhu cầu thì chỉ được ứng 500.000 đồng. Tính đến thời điểm bỏ trốn, tổng số tiền mà vợ chồng Thế Anh nợ công nhân là hơn 1 tỉ đồng.

Anh Lê Văn Đại (24 tuổi, quê ở Huế) cho biết ngày mai (25-12) anh sẽ làm lễ cưới, chuyện xảy ra bất ngờ khiến anh không kịp trở tay, buộc phải bán chiếc xe, điện thoại cũ để bù thêm tiền làm đám cưới.



Anh Lê Văn Đại cho biết ngày mai anh sẽ cưới vợ, việc chủ xưởng bỏ trốn khiến anh chật vật để lo đám cưới. Ảnh: THANH TUYỀN

“Nói chung giờ làm đám cưới mà không thấy vui vẻ gì cả, may sao tôi còn để dành được chút tiền phòng hờ. Cuối năm rồi nhiều thứ phải lo, giờ xảy ra chuyện như vậy cũng không biết phải làm sao” - anh Đại nói.



Một công nhân khác ở xưởng may cũng rơi vào tình trạng bế tắc khi chỉ vài ngày nữa vợ của anh tới ngày sinh con. “Tuần tới là vợ sinh đứa con đầu lòng, giờ gặp chuyện như vậy... Thiệt không biết sao mà nói” - anh này chia sẻ.