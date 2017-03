Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ một chi nhánh điện lực

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trận hỏa hoạn xảy ra bất ngờ và do trời tối không thể tiến hành chữa cháy kịp thời đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà làm bằng gỗ rộng hơn 100m2 và máy móc, trang thiết bị, hồ sơ sổ sách… bên trong.



Lửa bốc cao và lan nhanh còn làm cháy nhà bà Nguyễn Thị Huệ và tiệm may đồ của chị Hồ Thị Phương Mai bên cạnh.



Thiệt hại không chỉ dừng lại ở khối lượng tài sản lớn (hiện chưa thống kê được) mà còn gây ảnh hưởng đến công tác phục hồi hệ thống hồ sơ của cơ quan này.



Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Lâm Đồng đã có mặt nhanh chóng sau khi được cấp báo, tuy nhiên xe chữa cháy cũng chỉ có thể ngăn chặn hỏa hoạn lan rộng ra khu dân cư.



Lý do cháy lớn tại trụ sở Chi nhánh điện lực huyện Lạc Dương hiện chưa được xác định. Công an địa phương đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn này./.