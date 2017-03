Hoài Ân (Bình Định): Lâm tặc hoành hành

Hoài Ân là huyện trung du nằm ở cánh Bắc tỉnh Bình Định, có diện tích rừng khá lớn và là điểm nóng của toàn tỉnh về nạn phá rừng. Theo Hạt Kiểm lâm Hoài Ân, toàn huyện có 42.993ha đất lâm nghiệp, trong đó đất có rừng trồng 16.194ha, với độ che phủ của rừng đạt 45,3% diện tích đất tự nhiên.

Diện tích đất có rừng ở Hoài Ân (Bình Định) đã rộng lại nằm giáp ranh với nhiều huyện khác trong tỉnh; đường giao thông chưa thuận tiện, trong khi lực lượng Kiểm lâm mỏng, phương tiện đi lại thiếu thốn nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Lâm tặc đã lợi dụng những điểm yếu nói trên để khai thác và vận chuyển lâm sản trên địa bàn huyện.

Từ quý I-2010 đến nay, số vụ vi phạm lâm luật ở Hoài Ân đã không giảm mà còn gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng chục đợt thanh tra, kiểm tra các khu vực rừng xung yếu, đã phát hiện tịch thu 44m3 gỗ keo rừng trồng, 3,4m3 gỗ rừng tự nhiên, phá huỷ 22 lò than, tiêu huỷ 1,5 tấn than hầm. Lực lượng Kiểm lâm cũng đã lập biên bản và xử lý 33 vụ vi phạm Luật Quản lý, bảo vệ rừng, tạm giữ trên 23m3 gỗ rừng các loại, 20 chiếc xe môtô, 1 cưa lốc… thu nộp ngân sách Nhà nước gần 100 triệu đồng.

Vì sao nạn lâm tặc phá rừng ở Hoài Ân gia tăng như vậy? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng người dân địa phương cho rằng, nguyên nhân chính là các ngành chức năng còn "nương tay" với lâm tặc. Cụ thể vào 3h sáng 13/4/2009, nhóm lâm tặc gồm 25 tên tấn công tổ kiểm lâm 7 người (tại khu vực giáp ranh 2 huyện Hoài Ân - Hoài Nhơn) làm 2 cán bộ kiểm lâm bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó vụ việc chưa được xử lý.

Rồi vụ lâm tặc liều lĩnh tấn công kiểm lâm ngay tại Hạt Kiểm lâm Hoài Ân vào lúc 22h ngày 8/12/2009, làm 4 cán bộ bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhà làm việc của Hạt Kiểm lâm Hoài Ân và một số tài sản khác bị đập phá hư hỏng… đến nay vẫn bị "chìm xuồng"…!

Còn hàng trăm vụ khác diễn ra với mức độ nhẹ hơn trong nhiều năm qua ở Hoài Ân, người dân chưa thấy cơ quan pháp luật khởi tố, xét xử nghiêm khắc, bởi vậy lâm tặc nhờn luật, lấn tới.

Hiện nay, tình trạng lâm tặc phá rừng trên địa bàn huyện Hoài Ân đã vào thời điểm "báo động". Người dân đề nghị ngành chức năng, các cơ quan pháp luật ở huyện cần phải ra tay, đồng thời nhanh chóng đưa ra xét xử những vụ nêu trên. Bên cạnh đó, ngành Kiểm lâm cần có quy chế phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, các tổ chức, hội - đoàn thể tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng để người dân sống gần rừng an tâm phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.





Theo Vũ Trung Ngôn (CAND)