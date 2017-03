Hoàn tất điều tra bổ sung vụ “rút ruột” tượng đài Điện Biên Phủ

Đề nghị VKSND Tối cao tiếp tục truy tố các bị can về các tội tham ô tài sản; cố ý làm trái; đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ… như kết luận điều tra trước.

Theo kết luận điều tra bổ sung, đã đủ căn cứ để khẳng định bị can Lê Huyên (nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội) nhận 65 triệu đồng là tiền của công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Về việc tồn tại hai bản kết luận giám định khác nhau về chất lượng đồng đúc tượng trong hồ sơ vụ án, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khẳng định kết luận giám định của viện là đồng đúc tượng không nguyên chất. Theo biên bản tại phiên tòa, ý kiến của giám định viên cũng đã khẳng định bản kết luận giám định này là chính xác. Vì vậy, không có mâu thuẫn trong kết luận giám định lại… Vì vậy, C48 vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can như bản kết luận điều tra trước đây.

Trước đó, ngày 31-3, TAND tỉnh Điện Biên đã hoãn phiên tòa xét xử vụ án này để điều tra lại.

T.TÚ