Hoàn tất kết luận điều tra vụ án Dương Chí Dũng

Cổng thông tin Bộ Công an ngày 14-10 cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra (C48) - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Toàn bộ hồ sơ vụ án Dương Chí Dũng cùng chín bị can khác tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS) và tội tham ô tài sản (Điều 278 BLHS) đã được chuyển đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bị can Dương Chí Dũng bị cáo buộc có hành vi cố ý làm trái trong việc phê duyệt dự án sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam và việc mua ụ nổi No83M. Bị can Dương Chí Dũng (chủ tịch HĐQT Vinalines thời điểm đó) đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy sửa chữa tàu biển tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 3.854 tỉ đồng, trong đó có hạng mục mua, lắp đặt ụ nổi khi chưa được Thủ tướng phê duyệt.

Sau đó, bị can Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc Vinalines, có văn bản trình và được ông Dương Chí Dũng ký quyết định phê duyệt nâng tổng mức đầu tư lên thành 6.489 tỉ đồng. Tương tự, việc mua sắm ụ nổi cũng đã bị đội giá từ 14,136 triệu USD lên thành 24,3 triệu USD.

Bản thân cả hai bị can biết ụ nổi No83M sản xuất từ năm 1965 tại Nhật Bản, đã bị hư hỏng nặng và bị Đăng kiểm Nga không cho hoạt động từ năm 2006. Tuy nhiên, các lãnh đạo Vinalines vẫn bất chấp các quy định của pháp luật như lập phê duyệt dự án thiếu cơ sở, thiếu tính khả thi, trái với ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Việc đầu tư mua ụ nổi cũ, hỏng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Điều này dẫn đến hậu quả là dự án nhà máy không đạt được mục tiêu đề ra, phải bỏ dở giữa chừng. Tình trạng ụ nổi hiện nay là đống thép rỉ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không sử dụng được vào việc gì. Hành vi cố ý làm trái này của các bị can đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền hơn 335 tỉ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng xác định Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi tham ô số tiền là 1,666 triệu USD (tương đương gần 28,2 tỉ đồng). Bản thân ông Dũng, Phúc chiếm hưởng mỗi người 10 tỉ đồng (số còn lại được chia cho một số bị can khác). Cơ quan điều tra cũng làm rõ Dương Chí Dũng đã sử dụng số tiền tham ô để mua cho “bồ nhí” - người đã có con riêng với Dương Chí Dũng - hai căn hộ chung cư tại trung tâm Hà Nội (một căn tại tầng 29 tòa tháp B, tòa nhà Skycity, Láng Hạ; một căn tại tòa nhà Pacific, Lý Thường Kiệt). Cơ quan điều tra đã kê biên hai căn hộ này.

THÀNH VĂN