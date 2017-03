Hoảng hồn bình chữa cháy ô tô tự nổ

Chủ xe không trang bị bình chữa cháy có thể bị phạt nhưng xe có bình thì lại đối mặt với rủi ro.

Bình mini “phá” ô tô

Một chiếc ô tô bốn chỗ đang đậu trong sân nhà ở Tiền Giang thì đột nhiên bình chữa cháy mini để trong xe phát nổ. Ngày 18-1, chủ xe là ông Ngô Hiếu Thuận (xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) cho biết sau sự việc trên, ông đã mời công an địa phương đến lập biên bản ghi nhận vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-1, người nhà ông Thuận bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc ô tô con đang đậu ngoài sân. Mọi người chạy đến thì phát hiện cửa xe bị hư hỏng, thùng loa trong xe bị nứt… Theo ông Thuận, nguyên do chiếc bình chữa cháy mini để trong xe đã tự nổ gây ra hư hỏng nói trên. Lúc này trong xe không có người nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Cũng theo ông Thuận, sau khi có quy định bắt buộc ô tô phải có bình chữa cháy (Thông tư 57/2015 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 6-1-2016), ông mua một bình chữa cháy mini ở TP.HCM. Ông Thuận cho biết trên thân bình ghi toàn tiếng Anh nhưng sau khi bình phát nổ, ông nhờ người kiểm tra mã vạch trên bình mới biết bình xuất xứ từ Trung Quốc. Thời hạn sử dụng được ghi trên bình là đến tháng 11-2017.

Trước đó, xe của ông Thuận đã có bình chữa cháy loại lớn và ông hay để ở cốp xe phía sau. Sau khi nắm được thông tin bình chữa cháy phải để nơi dễ lấy, ông Thuận không dùng bình đó nữa mà mua chiếc bình chữa cháy mini trên và để gần đai thắt an toàn ở ghế phía sau.





Vết hư hỏng trong ô tô của ông Thuận do bình chữa cháy mini tự nổ gây ra. Ảnh: BÌNH TÂY





Bình chữa cháy tự nổ, bay xuyên mái trần và sau đó nằm trên mái nhà. Ảnh: SĨ NHÂN

Bình to xuyên thủng mái nhà

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó tại xã Phú Long, huyện Bình Đại (Bến Tre) cũng xảy ra một vụ bình chữa cháy tự nổ. “Hôm ấy, tôi lấy chiếc bình chữa cháy đem ra khỏi xe để vệ sinh. Mọi người đang lúi húi ngoài xe thì chiếc bình để trong nhà nổ tung, bay xuyên trần nhà. Mái tôn cao vài mét vẫn bị bình xé toạc thì lúc đó mà có người ở gần đó thì… thôi rồi”.

Chiều 18-1, ông Trần Sĩ Nhân, chủ xe có bình chữa cháy bị nổ vẫn chưa hết hoảng hồn kể lại với Pháp Luật TP.HCM.

Ông Nhân là chủ của một số xe tải loại 3,5 tấn. Trước đó, ông Nhân trang bị cho mỗi xe một chiếc bình chữa cháy mini nhưng vẫn bị CSGT xử phạt vì cho rằng bình này quá nhỏ. “Vì vậy, tôi mua các bình chữa cháy to cỡ bắp đùi để thay thế. Tuy nhiên, do cabin xe nhỏ quá, không thuận tiện để bình này nên tôi để nó trong thùng đồ nghề” - ông Nhân kể.

Cách đây khoảng 10 ngày, khi ông Nhân tháo xuống, mang vào nhà để vệ sinh, sửa xe thì xảy ra vụ việc trên. Ông Nhân nói ông sẽ tính toán, để các bình chữa cháy phía sau xe để đỡ nguy hiểm.

“Cái bình (đã nổ) này được tháo ra, đặt ở nơi không nóng bức vẫn bị nổ thì khi để chúng trong các ô tô nằm giữa nắng càng dễ nổ hơn. Chẳng may có nổ thật, xảy ra khi đi trên các tuyến cao tốc thì nguy cơ gây tai nạn rất dễ xảy ra” - ông Nhân nêu ý kiến.

Trước đó, trả lời Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Đoàn Hữu Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) khẳng định sẽ không đề nghị thu hồi Thông tư 57/2015 của Bộ Công an. Bởi lẽ thông tư này được ban hành nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khi ngồi trên ô tô và thực hiện đúng quy định về PCCC. “Với những mục đích tốt đẹp như trên nên không có lý do gì để dừng hoặc thu hồi thông tư” - Đại tá Thắng nói.

Về lo lắng nhiều nơi thiếu bãi giữ xe có mái che nên ô tô phải đậu nhiều giờ giữa trời nắng dễ làm bình chữa cháy nổ, Đại tá Thắng cho hay sẽ nghiên cứu cụ thể vi phạm ở đâu để xác định trách nhiệm (có thể thuộc về người bán, là đơn vị kiểm định chất lượng bình hoặc cơ quan quản lý thị trường…).