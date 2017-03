Hoảng hồn nam sinh bị “yêu nữ” sàm sỡ

Tối ngày 8/6/2011, trên đuờng từ nhà bạn gái về, khi đi qua bến xe Nam Thăng Long tới khu vực cánh đồng cỏ (đối diện công viên Hòa Bình) anh Ngô Quốc V. (SN 1984, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, tạm trú tại địa bàn xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) dừng xe vào phía đồng cỏ đi vệ sinh.



Bất chợt thấy 1 xe máy đèo 3 không bật đèn đi về phía mình, anh Việt sợ hãi chạy ra xe mở cốp lấy 1 con dao nhọn phòng thân rồi bỏ chạy vào phía sâu trong cánh đồng. Anh chạy được khoảng 100m thì ba người này đuổi kịp, khống chế, tước dao và kéo anh đến một tấm tôn ở giữa cánh đồng cỏ.



Sau đó, anh V. bị ba đối tượng lột hết quần áo rồi thay phiên nhau giở trò đồi bại. Khu đồng cỏ vắng người lại xa mặt đường, xa khu dân cư nên dù anh V. hét lên kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Bị anh V. quyết liệt chống cự, một đối tượng đã sử dụng chính con dao nhọn của anh V. để đâm anh rồi bỏ đi. Sau khi cố di chuyển ra phía mặt đường cao tốc, nhưng anh V. gục ngã, ngất đi do mất máu.



Đến khoảng 1h30 ngày 9/6, anh V. may mắn được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan công an.