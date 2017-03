Học sinh 13 tuổi tử nạn trong hố khai thác titan

Đến trưa ngày 16/1, gia đình người thân đã vớt được thi thể em Nguyễn Bá Quân (13 tuổi, trú thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bị chết đuối khi tắm tại một hố khai thác titan nhưng chưa hoàn thổ mặt bằng.

Một hố khai thác titan nơi một HS lớp 9 tại địa phương này bị chết đuối hồi tháng 7 năm ngoái



Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, em Quân cùng 3 người bạn khác trong thôn đi chăn bò. Trong lúc thả bò ăn cỏ, cả 4 em rủ nhau trèo lên tấm xốp bơi ra giữa hố khai thác titan của một đơn vị khai thác khoáng sản tại địa phương, để tắm. Tuy nhiên, khi bơi ra đến giữa hố titan thì tấm xốp bị lật. Một em nhanh tay vớ được tấm xốp nên thoát nạn, 2 em khác bơi được vào bờ, sau đó vội vàng chạy đi kêu người đến cứu. Riêng em Quân không biết bơi, khi người lớn tới cứu thì đã tử vong. Đây không phải vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến những hố khai thác titan đã kết thúc khai thác nhưng không hoàn thổ mặt bằng. Sau khi khai thác khoáng sản, đơn vị khai thác bỏ đi, bỏ lại những hố sâu vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ. Được biết, hố titan nơi em Quân gặp nạn là do công ty An Tường An khai thác. Hiện công ty này đã chuyển đi nơi khác.

Theo Doãn Công (Dân trí)