Học sinh khoe hàng hiệu: Chuyện có nên ầm ĩ?

Hai ngày qua, trên mạng lan truyền clip về nhóm con nhà giàu khi được phỏng vấn đã nói về giá những món hàng hiệu trên người lên đến cả trăm triệu đồng. Chủ nhân của những món hàng hiệu xa xỉ kia đều đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Có thể suy luận ngay là cha mẹ các em phần lớn có điều kiện, đa số các em chưa có khả năng tự kiếm tiền mua những món đồ xa xỉ đến thế.



Nhìn nhận về câu chuyện này thế nào tùy thuộc vào thang giá trị và kinh nghiệm sống của mỗi người.

Có nên cho trẻ con xài hàng hiệu đắt tiền?

Anh Chey Seng (doanh nhân Campuchia) khi nghe kể về clip của nhóm Rich Kid xài hàng hiệu, anh nói: “Ôi, chuyện này ở đâu cũng xảy ra, bọn trẻ bạn của con cái tôi cũng thế. Nhiều nhóm Rich Kid ở các nước giàu còn được đưa tin hằng ngày chẳng khác gì ngôi sao. Nhưng nền giáo dục của gia đình sẽ quyết tương lai của bọn trẻ”.

Anh Chey Seng là một doanh nhân thành đạt, hai con nhỏ của anh đều đang học ở các trường quốc tế đắt đỏ. Nhưng anh luôn nhắc nhở các con rằng để có cuộc sống cho các con tốt đẹp, cha mẹ đã phải làm việc rất nhiều. Nếu các con muốn có những món đồ đắt tiền hơn thì phải tự dành dụm tích cóp thật lâu hoặc “con phải chờ đến khi con lớn đi kiếm tiền để mua được nó”.

Đó cũng là cách anh dạy con cái quý trọng đồng tiền. Tiền tiết kiệm, con của anh chỉ thích mang đi mua sách hoặc mua đồ chơi thể thao. Anh chỉ mua đồ tốt cho con chứ không mua đồ hiệu đắt tiền. Khi đi thăm các làng quê nghèo, thấy các bạn nghèo hơn, mặc đồ xấu hơn mình, các con của anh đều biết thăm hỏi, san sẻ, đều cảm thấy biết ơn cha mẹ vì đã cho mình cuộc sống may mắn đủ đầy. Anh nói: “Chúng ta cho con mọi thứ quá dễ dàng sẽ làm mất động lực phấn đấu của con”.

Nhiều người cho rằng không nên dạy nhà giàu cách tiêu tiền cho con nên hầu hết ý kiến bày tỏ đều xoay quanh việc xấu đẹp và liên tưởng hài hước. Nhưng có một độc giả nữ có ý kiến: “Bạn trai mình trước đây cũng mặc hàng hiệu y vậy, sau mới biết mượn nợ khắp nơi”.





Chấp nhận cuộc đời chứ không nên ganh ghét

Hầu hết phụ huynh sẽ quan tâm đến điều này vì đa phần họ không nằm trong nhóm thiểu số giàu có, có khả năng mua cho con một bộ đồ trăm triệu.

Anh Thành Trung (quận Phú Nhuận) cho biết mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống đều có thể là một bài học tích cực để dạy con. Con của anh còn quá nhỏ nên anh... dạy cháu của mình trước. Cậu bé lớp 6 - cháu của anh bày tỏ: “Các bạn nhà giàu trong trường con được nhiều bạn gái ngưỡng mộ. Nhưng con ghét tụi nó”. Anh đã trò chuyện với cậu bé thật lâu, để cậu bé hiểu rằng chuyện nhiều người may mắn sinh ra giàu có hoặc xinh đẹp hơn mình là điều ngẫu nhiên và bình thường. Cuộc sống vốn là như vậy, nên hãy vui vẻ chấp nhận, không ghen tỵ với may mắn của người khác. Ai cũng có thể “sống chất” cho dù không may mắn như người khác. Ví dụ như học giỏi một môn cho các bạn lác mắt nể phục, hoặc biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh...

Nhiều bạn trẻ cho rằng còn đang xài tiền của cha mẹ mà đi mua hàng hiệu là hoang phí, phải tự mình kiếm tiền mới “chất”. Có bạn còn hóm hỉnh: “Quần chục triệu, áo chục triệu, giày chục triệu mà lột ra còn… cái thân bán không được 3 triệu là không được nha”.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ có suy nghĩ rất sâu sắc khi cho rằng quần áo xịn đến mấy cũng không bằng một con người xịn với suy nghĩ, tình cảm chín chắn, có trách nhiệm với gia đình và cuộc đời mình.